LITERATURA

El escritor castellonense Raúl Ariza explora las raíces familiares de la violencia machista en Fraternal

El autor de Benicàssim, ganador del Premio de Novela Negra Ciudad de Getafe 2020, regresa con una historia sobre dos hermanos marcados por una educación machista, el resentimiento y la violencia contra las mujeres.

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Castellón |

Raúl Ariza, escritor de Castellón.
Raúl Ariza, escritor de Castellón. | ondacero.es

El escritor castellonense Raúl Ariza Pallarés publica este mes de octubre Fraternal, su cuarta novela, editada por Alrevés. Una obra que profundiza en las raíces familiares de la violencia machista y en cómo determinados comportamientos y prejuicios pueden transmitirse de una generación a otra.

La historia tiene como protagonistas a Sergio y Rubén, dos hermanos que han crecido en un entorno marcado por la rivalidad, el desprecio hacia las mujeres y una educación profundamente machista. Aunque ambos comparten esa herencia familiar, la manifiestan de formas diferentes. Mientras Rubén exterioriza su misoginia a través de comportamientos agresivos y humillaciones, Sergio esconde tras una apariencia de normalidad una realidad mucho más perturbadora: es un asesino metódico.

A diferencia de otras novelas del género negro, Fraternal no se centra en una investigación policial, sino que sitúa al lector en la mente de los agresores, mostrando sus pensamientos, relaciones y rutinas cotidianas. A través de esta perspectiva, Ariza plantea hasta qué punto la violencia puede aprenderse en el entorno familiar y cómo el odio hacia las mujeres puede llegar a normalizarse.

La figura del padre desempeña un papel fundamental en la narración, como símbolo de una herencia que va más allá de lo material y que condiciona la manera en la que los protagonistas entienden la masculinidad, el poder y las relaciones personales.

Otro de los elementos distintivos de la novela es su ambientación mediterránea. La luminosidad de los paisajes, las localidades turísticas y los espacios rurales contrasta con la oscuridad de los personajes y la brutalidad de los acontecimientos.

Natural de Benicàssim y nacido en 1968, Raúl Ariza cuenta con una amplia trayectoria literaria. Es autor de cuatro libros de relatos y de novelas como Un viaje solo para hombres, Antes. Entonces Nunca y Por mi gran culpa, con la que obtuvo el Premio de Novela Negra Ciudad de Getafe en 2020.

Con Fraternal, el escritor regresa a la narrativa negra con una historia que invita a reflexionar sobre la violencia contra las mujeres, los modelos familiares y las consecuencias de una educación basada en la dominación y el desprecio.

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