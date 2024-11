Capla Festival: Canta con Fangoria, La La Love You y Seguridad Social en un evento único en Castellón

Dirigido a las generaciones del histórico Premio Capla de dibujo infantil, que unió a miles de jóvenes de Castellón, el festival pretende mantener vivo ese legado de creatividad y cultura.

Aunque el foco se centra en la música, el espíritu de unión y diversidad sigue siendo el corazón de esta celebración. Durante 12 horas de música ininterrumpida, el Capla Festival desplegará un elenco estelar, encabezado por grupos de sobra conocidos como Fangoria, La La Love You, Seguridad Social, además de Nancys Rubias,We are not DJ’s y la banda local Valiente Bosque.

Con una variedad de estilos que van del pop y rock hasta la electrónica vibrante, este evento se dirige a un público adulto y diverso.

El festival invitará a vivir una noche de emociones intensas rodeado en todo caso de buena música.

¡Y Comprar tu entrada para el Capla Festival tiene recompensa! Si compras ya, participarás automáticamente en más de 100 sorteos, con premios como noches de hotel, bonos regalo, ordenadores y un larguísimo etcétera. Los sorteos tendrán ganadores de lunes a viernes que se irán anunciando diariamente.

Cuanto antes compres tu entrada, más oportunidades tendrás de ganar. ¡Mantente al tanto en sus redes sociales!

El Capla Festival destaca no solo por su cartel, sino por su compromiso social. Durante el evento, estarán presentes múltiples asociaciones benéficas quienes organizarán actividades y juegos lúdicos donde se podrán ganar consumiciones patrocinadas por Capla Festival. Toda la recaudación irá destinada a estas organizaciones benéficas. Esta apuesta por el entretenimiento inclusivo refuerza el vínculo del Capla Festival con la comunidad y la igualdad.

Las entradas están ya disponibles en la web oficial www.caplafestival.com y en puntos de venta autorizados, con un precio promocional de salida de 29€. ¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta gran fiesta de la música, la solidaridad y el sabor en Castellón!