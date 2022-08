Mamás en acción: curar donde la medicina no llega, el alma

Mamás en Acción es una iniciativa que acompaña, durante el periodo de hospitalización, a niños que no tienen a nadie más. Les regalan amor, cuidados, atención. Les intentan dar a esa mamá que no tienen. La asociación actúa en la Comunitat Valenciana, en Barcelona, en Madrid y, este año, esperan llegar a Sevilla. Y, así, ayudar a sanar esas heridas a las que la medicina no puede llegar, las del alma.

Con sus campañas, Mamás en Acción han demostrado que, con amor, los niños se recuperan antes. Además, en los casos de los menores maltratados, darles amor y cariño ayuda a evitar la aparición de patrones agresivos.