LA UNIÓ evalúa los daños tras las tormentas en 14'3 millones de euros en la Ribera

La Unió Llauradora cifra en 14,3 millones de euros las pérdidas directas ocasionadas en la agricultura valenciana por el episodio meteorológico del pasado jueves que, tras una histórica ponentà, estuvo acompañado de tormentas, reventones, fuertes rachas de viento y piedra. Y pone el foco de estos efectos en la comarca de La Ribera

La organización agraria ha realizado una primera evaluación sobre el terreno que sitúa en 6.584 hectáreas la superficie agrícola afectada. De ellas, 2.872 hectáreas corresponden a plantaciones de caqui, con unas pérdidas estimadas de 11,49 millones de euros, mientras que otras 3.712 hectáreas de cítricos presentan daños valorados provisionalmente en 2,85 millones de euros.

LA UNIÓ advierte de que esta primera valoración no es definitiva y que las pérdidas económicas pueden incrementarse a medida que se complete la inspección de las parcelas afectadas.

Además de caquis, que representan el 80% de las pérdidas, y cítricos, también se han detectado daños en cultivos hortícolas y en algunas estructuras de invernaderos. El fuerte viento y el pedrisco han provocado en distintas parcelas caída de frutos, golpes y daños directos sobre la fruta, rotura de ramas y defoliación, además de posibles afecciones sobre la madera de los árboles. Estos daños pueden comprometer no solo la cosecha de esta campaña, sino también el potencial productivo de determinadas plantaciones en las próximas campañas.

Desde la Unió, su secretario general, Carles Peris, reivindica una evaluación urgente, revisión de coberturas de seguros y compensaciones para agricultores con pólizas en vigor. También pide agilizar peritaciones para que los afectados conozcan el alcance de pérdidas cuanto antes.