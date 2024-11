La Ribera en alerta Naranja esta tarde y mañana jueves

AEMET ha decretado la alerta Naranja en la comarca de la Ribera para esta tarde y mañana jueves. La previsión es que se puedan registrar precipitaciones de cierta intensidad a lo largo de las próximas 48 horas.

Numerosos ayuntamientos de la comarca han acordado establecer el dispositivo especial de seguridad y vigilancia y adoptar medidas preventivas como el cierre de los centros educativos y de mayores, las instalaciones deportivas y los parques y jardines públicos.

Además, otros, los más afectados por las inundaciones de hace dos semanas, se apresuran en despejar colectores e imbornales para que el agua pueda evacuarse con las menores trabas posibles ante los atascos producidos por el barro.

Del mismo modo se pide tener en cuenta las recomendaciones habituales: evitar desplazamientos innecesarios, intentar aparcar los vehículos en zonas altas y no transitar con ellos si no es necesario, no pasear junto a los cauces de ríos, no cruzar pasos inferiores ni zonas en las cuales se pueda acumular agua, e informarse de la evolución de la DANA y los cauces a través de medios de comunicación serios y canales oficiales.