La Plataforma per la Sanitat Pública de La Ribera pide una solución urgente a la falta de aparcamiento en el hospital

La Plataforma per la Sanitat Pública de La Ribera urge a la Consellería de Sanidad, la Diputación, las mancomunidades comarcales y a los ayuntamientos a que busquen una solución a los problemas de aparcamiento que desde hace 25 años padecen usuarios y trabajadores del Hospital de La Ribera.

El colectivo alude a la voluntad política para poner remedio a esta situación, más teniendo en cuenta los polígonos y parcelas abandonadas que hay cerca del Hospital y que podían haber sido una solución ante la falta aparcamiento.

Además, Asensi García, de La Plataforma per la Sanitat Pública de La Ribera, lamenta que la policía local de Alzira se ha dedicado estas semanas a denunciar a los vehículos que estaban aparcados en unas aceras de un polígono abandonado, por las que, dicen, no pasa nadie, y que están llenas de basura. En este sentido denuncian que los problemas de la ciudadanía no se solucionan con medidas punitivas, si no dando soluciones.