"Las frases robadas", primera novela del periodista de Alberic José Luis Sastre

Con esta primera novela, José Luis Sastre demuestra que su habilidad como periodista se traslada al terreno de la ficción con igual éxito, ofreciéndonos una obra literaria que, sin duda, resonará en el corazón de muchos lectores. En sus páginas se nos presenta

una historia profundamente emotiva que aborda la relación entre un padre y su hija en un contexto de despedida inminente.

Editado por Plaza & Janés, el relato gira en torno a los últimos días de vida del padre, quien padece una enfermedad terminal. A través de conversaciones íntimas y silencios reveladores, la hija acompaña a su padre en un proceso cargado de reflexiones sobre la vida, la muerte y la memoria. La novela nos sumerge en el universo emocional de estos dos personajes sin nombre, lo que permite que el lector se identifique más fácilmente con las experiencias y emociones universales que atraviesan.

El contraste entre la serenidad del padre y la resistencia de la hija resalta uno de los temas centrales de la obra: cómo las despedidas son un acto tanto de amor como de reconciliación. La hija, en su intento de otorgar a su padre un "verano invencible", tal como él desea, busca no solo hacer frente a la pérdida, sino también ofrecerle un final digno y pleno.

Uno de los elementos más conmovedores de la novela es la relación del padre con los libros. A lo largo de la obra, se revela que él era un lector apasionado, subrayando frases en sus lecturas que ahora, en su lecho de muerte, cobran un significado especial. Estas "frases robadas" actúan como un hilo conductor entre el pasado y el presente, entre la vida y la muerte, y permiten que la hija conozca mejor a su padre a través de las palabras que él valoraba.

La radio también juega un papel simbólico importante en la novela. El viejo transistor del padre, comprado en la Francia de la posguerra, es más que un simple aparato; es un puente que conecta al protagonista con el mundo exterior. En sus últimos días, el sonido de la radio llena los silencios incómodos y proporciona una sensación de continuidad, recordando que la vida sigue su curso a pesar de la enfermedad y la muerte inminente.

Uno de los aspectos más destacados de "Las frases robadas" es la decisión de Sastre de no dar nombre a sus protagonistas. Esta elección literaria le otorga a la novela una dimensión simbólica, centrando la atención del lector en las emociones, los diálogos y

las experiencias compartidas. Al no conocer los nombres de los personajes, se refuerza la idea de que la historia que se narra no es solo la de un padre y una hija en particular, sino la de cualquier relación familiar que enfrenta la enfermedad y la muerte.