El fracaso escolar ante las pruebas PISA

Ya he hablado de la LOMLOE puesta en marcha en el año 2020, pero es un tema inagotable. La última ley educativa impulsada por nuestro gobierno lleva en su ADN los ingredientes del abaratamiento del curso, la no repetición, la excentricidad de la evaluación y, en definitiva, la falta de esfuerzo por parte del alumno. Esto no es lo que dice la ley. Esto es la realidad de la ley. Se trata de un contenedor donde los chavales, esencialmente, deben ser felices y no frustrarse, como si la vida que les espera estuviese exenta de reveses y situaciones inesperadas.

Sin embargo, la ideología no resiste la prueba de la realidad, ese Photoshop político que solo busca titulares y tirar de demagogia para incautos. Las ocurrencias de aquellos que no conocen el aula nos conducen a estas cosas: que las últimas pruebas PISA arrojaron uno de los resultados más deficientes en comprensión lectora y el peor de toda su historia en Matemáticas.

¿Alguien cree que hubo algún tipo de autocrítica? Ninguna. La ley de “no te esfuerces si no te hace feliz” no tiene nada que ver, desde luego. Cualquier coincidencia es pura casualidad. ¿Estrategia de futuro? ¿Evaluación de daños? Pues eso, tirar de cartera, como siempre, 500 millones sacados del bolsillo con ese ademán de “esta, la pago yo, no os preocupéis”. ¡Como si nuestro presidente pasara por allí y no tuviera nada que ver con el lío! A soltar pasta para parchear una prenda hecha jirones. Es la historia de aquel pirómano que se apunta a apagar el fuego. ¿Cómo? Pues con un poco más de ideología, claro.

La solución de las Matemáticas es ese incentivo económico para los profesores que la impartan de manera “socioafectiva”, sin estrés para los alumnos, sin frustraciones, “facilitas” y en relación con lo cotidiano, algo que al parecer en la historia de nuestra educación no se ha hecho jamás. ¡A ver si ahora vamos a descubrir América! El 46% de los escolares españoles expresaron en el cuestionario de PISA que les causaba "mucha tensión" los deberes de Matemáticas e "indefensión" al 39%. ¡Porque no les preguntaron por levantarse temprano o por los profesores que les ponen pegas para el paseo al servicio toda la mañana! ¿Es que nuestros alumnos con el sistema urinario recién estrenado no pueden aguantar ni dos horas sin ir al servicio?

Todo frustra, todo es poco inclusivo, políticamente incorrecto… Y así vamos, con nuestro sistema educativo blandito, blandito, como lo serán nuestros alumnos el día de mañana. Esos chicos y chicas de la generación light, a quienes las pruebas de la vida, no las de PISA, los pondrán en su sitio.