Compromís seguirá negociando los presupuestos de Carcaixent con el gobierno del PP

Ante la propuesta del gobierno municipal del PP de negociar el presupuesto general para el año 2024, Compromís por Carcaixent quiere hacer constar que gracias a la buena gestión económica realizada en el área de hacienda durante los gobiernos de Compromís (2015-2023) será posible negociar la aprobación de un presupuesto. La reducción de la deuda, la amortización anticipada de capital e intereses de los préstamos y el saneamiento de las cuentas del Ayuntamiento de Carcaixent, en definitiva, la mejora de la situación económica actual, en comparación con la de 2015, abre una oportunidad bastante más favorable para poder elaborar y, si se consigue la mayoría suficiente, incluso, aprobar un presupuesto realista.

Por otro lado, somos conscientes que Carcaixent necesita un presupuesto, pero no a cualquier precio. Compromís está dispuesto a colaborar en la elaboración de un presupuesto intrínsecamente ligado a un determinado proyecto de ciudad, a la eficacia y a la solvencia en la hora de atender las necesidades de los ciudadanos, las de hoy y las de mañana. Por eso, cualquier negociación incluirá las posibles incorporaciones del remanente del 2023, así como los proyectos a incluir en el plan de inversiones de la Diputación de València.

Hablamos de proyectos que quedaron pendientes la legislatura pasada, a los que Compromís no renunciará de ninguna forma y otros que consideramos fundamentales, como por ejemplo:

*· La reurbanización de Julià Ribera-Sant Francesc, de acuerdo con el proyecto existente y aprobado por el Pleno, así como otros ligados a la movilidad urbana, como la reordenación del tráfico.

*· La ejecución, con recursos propios, de todo aquello que quedó pendiente del Plan Edificant en las escuelas (por ejemplo: ventanas y puertas en el CEIP José María Boquera y Navarro Daràs, sustitución de calderas, etc.) que las nuevas políticas autonómicas están poniendo en peligro.

*· Instalación de placas solares para el autoconsumo en colegios y edificios municipales, así como el impulso en las comunidades energéticas locales para abaratar y democratizar el acceso a la energía de ciudadanos y ciudadanas.

*· Mantener los importes de las partidas relacionadas con Cultura, Educación, Juventud, Normalización Lingüística o Feria Modernista.

*· Sin olvidarnos otros que pondremos encima la mesa en el momento que toque.

El portavoz Enric Casassús lo explica así: “como no nos cansamos de repetir durante la campaña electoral, nuestra apuesta será siempre el diálogo, el progreso y la convivencia, de acuerdo con nuestros principios, con aquello en que creemos desde siempre. Ni la sumisión ni el bloqueo están ni han estado nunca en nuestros planes. Si con 6 votos no se puede aprobar ningún presupuesto, somos conscientes que con 4 no será suficientes para aprobar una propuesta de máximos. Tenemos dos cosas claras: Compromís tendrá muy presente el programa, el ideario y lo que nosotros consideremos el interés común. Asímismo, no renunciaremos a ninguno de los proyectos que creamos fundamentales para el progreso y el bienestar colectivo”.