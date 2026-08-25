Benimodo festeja a Sant Felip, Sant Bernat i la Divina Aurora

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Paco Teruel, alcalde de Benimodo, quien nos ha invitado a disfrutar de las fiestas.
23 D’AGOST — Diumenge | SANT FELIP BENICI
Dia grande en honor al nostre patró!
11.30 h — Volteig de campanes
12.00 h — Missa (Coral Polifònica de Benimodo)
13.30 h — Mascletà al Parc de la Diputació
21.00 h — Processó amb la Unió Musical i el Grup de Danses
00.30 h — Revetla amb l’orquestra LA BÉSTIA
24 D’AGOST — Dilluns | SANT BERNAT
️ 18.00 h — Teatre infantil “Carros de jocs” (Ameba Teatre) a la plaça Major
20.00 h — Missa amb el Quartet Alma
21.00 h — Processó i ramellet de focs artificials
00.30 h — TRIBUT A LUÍS MIGUEL
25 D’AGOST — Dimarts | LA DIVINA AURORA
08.00 h — Rosari i xocolatada amb els Festers i Festeres “Xe Quina Festa”
12.00 h — Volteig de campanes
20.00 h — Missa en honor a la Divina Aurora
21.00 h — Processó i focs artificials
00.30 h — Revetla amb l’orquestra VALPARAISO
26 D’AGOST — Dimecres
10.00 h — Jocs d’aigua a la plaça Major
19.00 h — Teatre infantil “Disparates contats” (Ameba Teatre)
00.00 h — Revetla amb l’orquestra BELLA DONA
27 D’AGOST — Dijous
11.00 h — Campionat de truc (Casino Republicà)
18.00 h — Campionat de parxís i joc del burro, amb orxata i fartons de les Ames de Casa
18.00 h — Berenar dels jubilats
️ 21.30 h — Sopar dels jubilats
23.00 h — Ball amb el DUO IBIZA
28 D’AGOST — Divendres
10.00 h — Jocs tradicionals, monuments i geografia valenciana (Parc de la Tirolina)
14.00 h — Concurs d’arròs al forn (Casino Republicà)
00.00 h — CONCERT DE SEGURIDAD SOCIAL + Discomòbil Remember amb els DJ Emmy, Rigo, Oscar i Bruno
29 D’AGOST — Dissabte | CAVALCADA
18.30 h — Cavalcada artística i humorística pels carrers, amb premis a les millors carrosses
20.00 h — Revetla amb KINKY BAND (1r passe)
️ 22.00 h — Sopar als palcos
23.30 h — Gran castell de focs d’artifici (fi de festes)
00.00 h — KINKY BAND (2n passe)