fiestas

Benimodo festeja a Sant Felip, Sant Bernat i la Divina Aurora

Destacan importantes orquestas y la actuación de Seguridad Social

Luis Méndez

La Ribera |

Sant Felip, patrón de Benimodo

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Paco Teruel, alcalde de Benimodo, quien nos ha invitado a disfrutar de las fiestas.

23 D’AGOST — Diumenge | SANT FELIP BENICI

Dia grande en honor al nostre patró!

11.30 h — Volteig de campanes

12.00 h — Missa (Coral Polifònica de Benimodo)

13.30 h — Mascletà al Parc de la Diputació

21.00 h — Processó amb la Unió Musical i el Grup de Danses

00.30 h — Revetla amb l’orquestra LA BÉSTIA

24 D’AGOST — Dilluns | SANT BERNAT

️ 18.00 h — Teatre infantil “Carros de jocs” (Ameba Teatre) a la plaça Major

20.00 h — Missa amb el Quartet Alma

21.00 h — Processó i ramellet de focs artificials

00.30 h — TRIBUT A LUÍS MIGUEL

25 D’AGOST — Dimarts | LA DIVINA AURORA

08.00 h — Rosari i xocolatada amb els Festers i Festeres “Xe Quina Festa”

12.00 h — Volteig de campanes

20.00 h — Missa en honor a la Divina Aurora

21.00 h — Processó i focs artificials

00.30 h — Revetla amb l’orquestra VALPARAISO

26 D’AGOST — Dimecres

10.00 h — Jocs d’aigua a la plaça Major

19.00 h — Teatre infantil “Disparates contats” (Ameba Teatre)

00.00 h — Revetla amb l’orquestra BELLA DONA

27 D’AGOST — Dijous

11.00 h — Campionat de truc (Casino Republicà)

18.00 h — Campionat de parxís i joc del burro, amb orxata i fartons de les Ames de Casa

18.00 h — Berenar dels jubilats

️ 21.30 h — Sopar dels jubilats

23.00 h — Ball amb el DUO IBIZA

28 D’AGOST — Divendres

10.00 h — Jocs tradicionals, monuments i geografia valenciana (Parc de la Tirolina)

14.00 h — Concurs d’arròs al forn (Casino Republicà)

00.00 h — CONCERT DE SEGURIDAD SOCIAL + Discomòbil Remember amb els DJ Emmy, Rigo, Oscar i Bruno

29 D’AGOST — Dissabte | CAVALCADA

18.30 h — Cavalcada artística i humorística pels carrers, amb premis a les millors carrosses

20.00 h — Revetla amb KINKY BAND (1r passe)

️ 22.00 h — Sopar als palcos

23.30 h — Gran castell de focs d’artifici (fi de festes)

00.00 h — KINKY BAND (2n passe)

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