Vigilan los vertidos ilegales de residuos en distintos puntos del término de San Vicente del Raspeig

La Policía Local de San Vicente del Raspeig ha puesto en marcha esta misma semana una campaña de vigilancia para detectar vertidos irregulares de residuos sólidos urbanos en barrios y partidas del municipio. Los controles se realizarán prioritariamente en calles, caminos y espacios del extrarradio en los que se han registrado anteriormente depósitos ilegales de desechos y también atendiendo a la información trasladada por los vecinos.

Los agentes, que contarán con el apoyo del dron de vigilancia de la Policía Local, irán acompañados de un operario municipal del área de Servicios Urbanos. Una vez localizado el foco, se encargará de gestionar con los equipos de recogida de residuos las labores de retirada de los materiales contaminantes.

El alcalde, Pachi Pascual, ha adelantado que “con los recursos de los que disponemos actualmente y en el marco del nuevo contrato de basuras, el objetivo es desarrollar una labor coordinada con la participación de los agentes policiales, funcionarios municipales y trabajadores de la empresa adjudicataria para eliminar focos de contaminación que, además de generar una situación de insalubridad, puede aumentar el riesgo de incendios”.

También el concejal de Seguridad, Adrián García, ha remarcado que “con el empleo del dron, se podrá ampliar el área de observación para detectar con la mayor rapidez y efectividad los puntos problemáticos, lo que permitirá agilizar la recuperación de los espacios públicos y parajes del municipio”.

Controles de velocidad

La Policía Local de San Vicente del Raspeig también continúa con los controles de velocidad en diferentes calles y carreteras de la población con la finalidad de instar a los conductores a cumplir las normas de circulación viaria. Entre los puntos donde se incide, figuran la carretera CV-821 y calles del barrio Soy y Luz.

El edil de Seguridad ha aclarado que “con esta vigilancia, se pretende disuadir a los conductores para que no excedan la velocidad permitida, garantizando así la seguridad y la tranquilidad del resto de usuarios y de los vecinos de las inmediaciones que han alertado de situaciones de riesgo como consecuencia del incumplimiento de las normas de tráfico”.