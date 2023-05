Los vecinos del casco histórico de Alicante piden a los partidos políticos una solución integral para este barrio degradado

Los vecinos del Casco Histórico de Alicante siguen sufriendo las consecuencias del ruido nocturno, la suciedad y la degradación de esta zona provocado por el ocio nocturno y desde los colectivos vecinales han emitido un comunicado dirigido a los partidos políticos que concurren a las Elecciones municipales del 28 de mayo en el que "hacen una llamada desesperada para que se comprometan realmente a revitalizar esta zona que es la primera estampa para los visitantes que recibe la ciudad.

El siguiente vídeo ilustra las consecuencias de la actividad nocturna en el Casco Histórico de Alicante:

Vídeo realizado por la Asociación Laderas del Benacantil en Alicante con los efectos de las noches de botellón en el Casco Histórico de Alicante

Comunicado de prensa de Laderas del Benacantil

Desde la AV Laderas del Benacantil del Casco Antiguo de Alicante, y ante las próximas elecciones en nuestra ciudad, esperamos que como resultado de las mismas, entre todos, políticos, los que gobiernen o estén en la oposición y los ciudadanos rememos juntos y se tomen decisiones para lograr que Alicante sea un referente de modelo de ciudad, respetuoso, limpio, amable y emprendedor.

No queremos que en nuestro Casco Antiguo, el de todos los alicantinos, se queden en promesas olvidadas las medidas prometidas ante las innumerables evidencias que llevamos denunciando tantos años, especialmente estos últimos, respecto al ruido y la degradación que sufrimos.

No queremos, aunque cueste, mirar hacia el pasado ni reprocharemos todo lo que se ha podido hacer y no se ha hecho, pero esperamos y queremos que de una manera decidida e ilusionante no se mire hacia otro lado ante una realidad que llevamos soportando y padeciendo demasiado tiempo, de hecho escribimos este comunicado y esta noche pasada en determinadas zonas concretas de nuestro Casco Antiguo seguimos sin poder descansar con normalidad, incluso cada vez más en días laborables además de los, por desgracia, “normalizados” fines de semana.

Esperamos que por fin se apruebe, de manera definitiva, la “Normativa de contaminación acústica”, que el prometido “Plan de acción zonal” sea una realidad sin demora para saber dónde se encuentra el ruido que tanto daño hace a los que aquí residimos o nos visitan y sobre y por encima de todo, que haya decisión y actitud por parte de la administración para tomar las medidas adecuadas y eficientes para la resolución de este problema de una manera definitiva, un problema que ataca a la convivencia, al descanso y a la economía y que trae botellones, vandalismo, menores alcoholizados, suciedad, inseguridad y degradación de diversa índole.

Por eso queremos que los partidos políticos que se presenten tengan un plan integral para el casco antiguo, que apuesten decididamente por él, pues es el espejo de lo que somos como ciudad para los muchos turistas que nos visitan y lugar donde muchos alicantinos, de nacimiento o de convicción, vivimos o nos sentimos identificados.

Queremos que la clase política ofrezca y presente un proyecto con unos objetivos definidos dónde se diga qué modelo queremos que se establezca aquí, donde logremos rehabilitar lo que ahora se muestra asiduamente en forma de ruido, suciedad o degradación…un plan donde toda la administración decida qué se quiere lograr y poner los medios humanos, económicos y de toma de decisiones acorde para que se haga realidad.

Los vecinos, emprendedores y ciudadanos de Alicante saldremos ganando en todas sus vertientes.