Profesionales del sector de la limpieza de edificios y locales demandan mejoras laborales

Trabajadores y trabajadoras del sector la limpieza de edificios y locales en Alicante se han concentrado este miércoles en Alicante para reclamar "un convenio digno" para los más de 9.000 empleados del sector, que en su mayor parte son mujeres y en sus contratos hay "un alto porcentaje de parcialidad".

En la movilización, convocada por los sindicatos, se han congregado más de 200 personas, según CCOO PV, frente a la Subdelegación del Gobierno en Alicante, donde han mostrado su "rechazo a la pretensión de la patronal, constituida por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y la Asociación de Empresas de Limpieza de la Provincia de Alicante (Aelpa), de seguir precarizando las condiciones laborales para aumentar sus márgenes empresariales", ha señalado el sindicato.

La secretaria de Organización de CCOO Hà bitat PV en Alacant Nord, Lupe Hernández, ha afirmado que existe un "bloqueo" en la negociación de esas condiciones laborales porque "la patronal ha presentado unas propuestas económicas insuficientes".

Asimismo, Hernández ha incidido que en este sector los salarios "no superan el salario mínimo interprofesional (SMI)"; "las patronales pretenden eliminar el plus de antigüedad y limitar el complemento por incapacidad temporal (IT)", ha denunciado.

La representante sindical ha avanzado que "no descartan acciones futuras, que se llevarán a cabo si las asociaciones empresariales no atienden las justas reivindicaciones que merece el sector".

"Tenemos apertura para llegar a buenos acuerdos en el marco de la negociación colectiva que fortalezcan el sector y genere sinergias que mejoren las condiciones laborales y favorezcan al mantenimiento del empleo. El convenio no puede estar supeditado a las posibles licitaciones públicas y los márgenes empresariales futuros que se pretenden conseguir", ha sentenciado Hernández.

Desde CCOO Hà bitat PV han insistido en que van a seguir reivindicando y trabajando por "un convenio digno con mejoras salariales y sociales que dignifiquen este sector esencial" y ha insistido en que agotará "las vías necesarias para evitar la pérdida de derechos que proponen las patronales en la mesa negociadora, constituida por los sindicatos mayoritarios".