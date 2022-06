El Pleno de Alicante rechaza la amenaza de prohibir las mascletàs en los Luceros por parte del Consell

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado por mayoría, en la sesión ordinaria de junio, rechazar la amenaza del Consell a los alicantinos de prohibir las mascletás en la plaza de los Luceros, por ser el lugar donde quieren los alicantinos que se disparen.

La declaración institucional impulsada por el equipo de gobierno, formado por PP y Ciudadanos, ha exigido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que depure responsabilidades en el seno de su Gobierno por este nuevo ataque a Alicante, a sus fiestas y pida disculpas.

La declaración ha recibido el apoyo de los 16 de PP, Ciudadanos y Vox y los 13 en contra de PSOE, Unidas Podemos y Compromís.

Luis Barcala ha resaltado que “la fiesta tiene que estar por encima de la política” y ha lamentado que se utilice la fuente de Luceros y la mascletá para ponerse detrás de la pancarta y luego se acuda a los disparos e incluso se coloquen en la foto oficial, por delante de autoridades festeras y políticas. “Quiten las manos de la fiesta si no es para ensalzarla” ha significado el alcalde, para refrendar que “es difícil querer Alicante si no se quiere a sus fiestas” y recordar que han sido las mejores Hogueras de la historia, por deseadas, por afluencia de personas y turistas y por celebrarse sin incidentes.

La portavoz del grupo Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha explicado que “una vez más, queda demostrado que la izquierda vuelve a atacar las fiestas de Alicante, pero con las Fallas de Valencia no se atreven. De nuevo, las trabas que pone el Consell a las mascletás en Luceros son un ataque a Alicante y a las Hogueras. Este requerimiento por parte de la Generalitat es injustificado e inadmisible, puesto que cuestiona, sin fundamento alguno, la seguridad de la fuente”.

“Desde el Ayuntamiento de Alicante le decimos alto y claro al Gobierno de izquierdas que preside Puig y que sustentan sus socios de Compromís, que no vamos a permitir que las mascletás se muevan de Luceros. Como es sabido por todos, el Ayuntamiento ha trabajado en sucesivas reformas para garantizar la preservación de la fuente y su seguridad. Mientras nosotros gobernemos en el Ayuntamiento de Alicante, las mascletás no se van a mover de su lugar más emblemático, se ponga como se ponga el Gobierno valenciano de Puig y Mónica Oltra” ha añadido la vicealcaldesa.

“Los alicantinos estamos hartos y hastiados de que el Consell, que preside Ximo Puig, pretenda inmiscuirse, bloquear, impedir y vetar, sin fundamento ni objetivo coherente, que las mascletás se tiren en Luceros”, ha añadido la portavoz del grupo Popular, Mari Carmen de España.

Sánchez y De España ha significado que “si hay algo icónico y emblemático de nuestras fiestas, las Hogueras, son las mascletás en la Plaza de los Luceros. A cualquier alicantino que le preguntes o a los millones de visitantes, tanto nacionales como internacionales que llevan años viniendo a nuestras fiestas grandes y que han disfrutado de este espectáculo, te dirá que las mascletás no se entienden sin ser en Luceros”.

En la declaración se explica que “a unos días del inicio de las Hogueras, la Generalitat nos amenaza con prohibir las mascletás más esperadas de las fiestas de Alicante, después de dos años sin poder celebrarlas por la pandemia, a raiz de un informe del Servicio Territorial de Cultura que exige, no aconseja, no pregunta, no consulta, nos exige al Ayuntamiento de Alicante y por ende, a todos los alicantinos, que se tomen medidas adicionales para, según su erróneo criterio, salvaguardar la escultura de Luceros e incluso se atreven, de manera descarada, a plantear reubicarlas”. “Si esto no fuese poco, nos dan un plazo de 10 días para entregar una documentación que comunique las medidas que vamos a tomar para impedir que las mascletás afecten de manera negativa al monumento”, se añade.

Además, se subraya que “este Servicio que remite el citado informe, depende directamente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en manos de Compromís, uno de los socios en el gobierno del Botànic del socialista Ximo Puig, el cual, sin embargo, suele asistir a las mascletás alicantinas y a disfrutarlas. Pero en Valencia no pasa nada”.