El Museo Internacional de las Cigarreras será gestionado por una empresa que diseñará las primeras seis exposiciones

El Ayuntamiento de Alicante pondrá en marcha el nuevo espacio expositivo de Las Cigarreras en el último trimestre de este año. Para ello, ha adjudicado a Light Art Light Exhibitions el comisariado, diseño, producción y montaje de las seis primeras exposiciones con las que comenzará a funcionar el Museo Internacional de Exposiciones Temporales Las Cigarreras.

La adjudicación del contrato por 3.761.999 euros tiene un plazo de ejecución que comprende desde la fecha del acta de inicio de la prestación hasta el desmontaje y traslado de la sexta y última exposición, que se prevé que finalice en el segundo semestre de 2029.

Se trata de un contrato privado de servicios para que el nuevo espacio cultural albergue las siguientes exposiciones: “Mecenazgo y Coleccionismo en la Casa de Alba”, “Modigliani y sus amigos”, “Balenciaga y el arte”, “Obras maestras del Barroco”, “Chagall y el Mediterráneo” y “Sorolla a través de la luz”.

Además el gobierno municipal de Alicante ha aprobado la convocatoria de un procedimiento negociado sin publicidad, con el fin de contratar el “Suministro con instalación de mobiliario para espacio expositivo en la Casa de la Misericordia", con un plazo máximo de ejecución de treinta días naturales, y con un presupuesto base de licitación de 196.810 euros después de que el pasado 4 de agosto quedara desierta la licitación.

El museo abrirá sus puertas en el recién reformado edificio de la Casa de la Misericordia, en el complejo de Las Cigarreras, en el que se han invertido más de 12 millones de euros, la mayor parte procedentes de fondos europeos.