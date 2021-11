Mazón seguirá defendiendo el Tajo-Segura "con argumentos encima de la mesa y no con pataletas"

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha presidido esta mañana en Orihuela la entrega de los I Premios del Agua Lorenzo Pardo, unos galardones que reconocen la labor de profesionales y organismos en favor del equilibrio hidráulico, con especial referencia al trasvase Tajo-Segura, y que, según el dirigente alicantino, avalan el “rigor científico, académico y técnico” en la defensa del mantenimiento de esta infraestructura.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) y Francisco Cabezas, director del Instituto Euromediterráneo del Agua, han sido los premiados en la primera edición de este certamen impulsado por la institución provincial y el Club Información y que lleva el nombre del precursor del Plan Hidrológico Nacional y del trasvase Tajo-Segura.

“Hoy es un día para celebrar el rigor académico y científico y poner de manifiesto que la defensa del Tajo-Segura tiene una base real y no responde a una pataleta ni al capricho de nadie”, ha indicado Mazón, quien ha insistido en que hay “suficiente fuerza académica, científica, medioambiental, económica, territorial e hídrica, y no solo de solidaridad y justicia por nuestro campo, en nuestros argumentos”.

El dirigente alicantino ha añadido que detrás de estos galardones, en cuya entrega también han participado la vicepresidenta segunda y alcaldesa de Albatera, Ana Serna, la diputada y alcaldesa de Almoradí, María Gómez y el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, “hay un concepto de agua y de España que pone de manifiesto que en nuestro país hay agua para todos si se administra correctamente como demostró Lorenzo Pardo”.

En este sentido, Mazón ha vuelto a criticar los continuos recortes al trasvase y ha recordado que la alternativa de la desalación que propone el Gobierno de España “no vale porque, entre otras cosas, cuadriplica el coste energético. En estos momentos con el precio de la luz como está, se vuelve a demostrar que la desalación no es que sea gravosa, sino que sería verdaderamente un cuchillazo para los intereses definitivos de los regantes y agricultores de la provincia”, ha afirmado.

ADMISIÓN DEL RECURSO ANTE EL SUPREMO

El presidente alicantino ha manifestado, asimismo, que la Diputación de Alicante “llegará hasta el final en la defensa del trasvase” y ha recordado, en este sentido, que fue la primera administración que interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la modificación de las normas de explotación del Tajo-Segura “y que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo, lo que demuestra, frente aquellos que lo cuestionaban desde el Consell, nuestra legitimidad en la defensa de los intereses de la provincia”. En este punto, ha advertido, sin embargo, que es “difícil” que el recurso prospere “por la maraña jurídica que envuelve la modificación, algo en lo que se han esmerado los que la han elaborado”.

No obstante, ha señalado que “salga bien o mal esta cuestión, no vamos a bajar los brazos y llegaremos hasta las últimas consecuencias, siempre con argumentos”. Por ello, ha pedido a los asistentes que asuman la “actitud” que caracterizó a Lorenzo Pardo para defender que el agua “es un bien común y de todos y que, por tanto, no hay que agachar la cabeza ante nadie”.

La ceremonia de los Premios del Agua ha contado con la asistencia de los diputados provinciales Juan de Dios Navarro y Teresa María Belmonte, también alcaldesa de Bigastro, entre otras autoridades, además de representantes de diferentes comunidades de regantes de la provincia.