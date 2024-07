Jijona acusa al Consell y a la Diputación de actuar cuando los efectos del incendio se han notado en Alicante y sus playas

La alcaldesa de Jijona, Isabel L贸pez, ha acusado a la Generalitat y la Diputaci贸n de Alicante de "no empezar a actuar a conciencia" en el incendio del vertedero de la localidad "hasta que, como ocurri贸 el martes, el humo y las molestias han llegado a Alicante y la zona de playas". "En buena parte de la provincia ya lo ven铆amos sufriendo desde el domingo", ha censurado.

Adem谩s, el Ayuntamiento de Jijona ha lamentado que el humo del incendio en el vertedero "sigue afectando a la calidad del aire con contaminaci贸n por part铆culas en suspensi贸n", seg煤n los resultados de la estaci贸n medidora que coloc贸 la Generalitat, y ha acusado al Consell de "falta de informaci贸n", seg煤n ha indicado el consistorio en un comunicado.

Los primeros datos de la estaci贸n medidora, ubicada en el colegio Eloy Coloma, ha revelado este mi茅rcoles los primeros resultados, que muestran que la calidad es actualmente "regular a causa de la presencia de part铆culas en suspensi贸n, en niveles mayores que los recomendables".

Alarma, no; tomar precauciones, s铆

"Hasta que no nos quejamos p煤blicamente, no hemos contado con esa informaci贸n y, en lugar de tener las mediciones desde que se inici贸 el incendio, hemos tenido que esperar casi tres d铆as en tener los primeros datos. Por suerte, no son alarmantes, pero evidencian que los grupos de riesgo deben adoptar ciertas precauciones", ha resaltado la alcaldesa de Xixona, Isabel L贸pez.

En cuanto a la calificaci贸n de "regular" de la calidad del aire, seg煤n la informaci贸n que aporta la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, implica que la calidad del aire probablemente no afecte a la poblaci贸n general, pero puede presentar un riesgo moderado para ni帽os, mayores o personas con afecciones m茅dicas.

"Pese a no disponer de los datos, el lunes ya tomamos la decisi贸n de limitar el tiempo de exposici贸n al aire libre de los ni帽os que participan en la escuela-campus, que han rebajado tambi茅n la intensidad de las actividades", ha sostenido la alcaldesa.

Para grupos de riesgo, como el de los ni帽os ,se recomienda de forma general reducir las actividades prolongadas y en茅rgicas al aire libre. Adem谩s, las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicaci贸n y quienes tengan problemas del coraz贸n estar atentos a posibles palpitaciones, dificultad en la respiraci贸n o fatiga inusual.

El resto de la poblaci贸n puede realizar actividades al aire libre de manera normal, pero siempre vigilando la posible aparici贸n de s铆ntomas como tos, irritaci贸n de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.