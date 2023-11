El Intercity se mete en puestos de Play Off

En cuanto al Intercity, victoria por un gol frente al Algeciras, también las mejores opciones llegaban al final del encuentro. Alejandro Sandroni estaba más satisfecho con sus chicos de lo que Torrecilla lo estaba con los suyos y afirmaba que "es una victoria del equipo" que, una vez más "ha demostrado humildad ante un rival que es muy fuerte". Una victoria que mete al Intercity en puestos de Play Off. Pero es es algo que a Sandroni no le interesa, no quiere que su equipo "se condicione" por el puesto en la tbla, queda mucha liga aún y "mi objetivo ahora es conseguir los 50 puntos". Una vez se logre l permanencia "ya vendrá lo demás".