El HLA Alicante tumba al Castellón y se mete en las semifinales del ascenso

El HLA Alicante vence a TAU Castelló tras vivir un encuentro donde llegó a ganar de 19 pero sufrió lo indecible para acabar por delante. El equipo local nunca se dio por vencido pero el Lucentum consiguió refrendar una remontada histórica en la eliminatoria. El duelo comenzó con una primera parte de 10 por parte de los de Rivero. Esa distancia se perdió mediado el tercer cuarto y el partido llegó igualado a los minutos finales. Con la salida a pista de Pitts y Galán la cara del equipo alicantino cambio y los nervios se transformaron en canastas que llevaron al HLA Alicante a la clasificación a las semifinales de ascenso a ACB. Los más destacados para la escuadra lucentina fueron Noah Allen en ataque, 16 puntos, y Chumi Ortega en defensa y rebote, 10 rebotes para el escolta murciano. También hay que reseñar a Gjuroski en su mejor día con la elástica blanquiazul. En la siguiente ronda se enfrentará a Río Breogán, que ganó a Palma en tres partidos. Los duelos de esta temporada contra los lucenses son favorables al HLA con dos victorias frente a una derrota en la final de la Copa Princesa.

Era el segundo partido consecutivo sin red para los de Pedro Rivero, pero Castelló también se jugaba la temporada. Un todo o nada. El técnico segoviano repetía quinteto inicial visto la efectividad dada en el Ferrándiz. La vuelta de Adala Moto era la única novedad en los locales. Arrancaba marcando ritmo el conjunto alicantino con un 0-8 gracias a un triple de Urtasun y 5 puntos de Guillem Arcos. Ortega ponía la intensidad con 4 rebotes en tres minutos. Tenía que pararlo Toni Ten porque sus jugadores eran incapaces anotar una canasta. Gjuroski también se unía a la fiesta visitante con cuatro puntos seguidos poniendo el 0-14. La primera de TAU Castelló no llegó hasta el séptimo minuto, notándose los nervios locales y la buena defensa lucentina. Kai Edwards era el artífice de las dos primeras canastas castellonenses en la cara de Zohore, 5-16. Moto, con su físico, y Sabaté daban vida a su equipo recortando la distancia al final del primer cuarto. La máxima de 14 puntos se quedó en la mitad antes de comenzar el segundo parcial, 11-18.

Calmaba los nervios lucentinos una canasta más allá del arco de Noah Allen cuando los locales intentaban entrar en partido con más intensidad que acierto. Alex Galán, el héroe del segundo partido, se presentaba con un 2+1 poniendo el 13-24. Mientras el ataque de TAU estaba espeso agotando posesiones, el HLA tenía la estrategia de sacar faltas, yendo al contacto, y anotando de forma sencilla desesperando a sus rivales. Toni Ten tenía que pedir tiempo muerto con 16-29 ante el peligro de que se le escapara la eliminatoria. Hasta 5 ataques agotados por Castelló en el cuarto, una auténtica barbaridad. Tras un choque entre dos jugadores, Alvarado y Allen, que acabaron en el suelo, Edu Duran empezaba a soltar puñetazos a Galán y al arbitro que le sujetaba. La estrella castellonense estaba caliente desde el segundo partido, por su poco acierto, y le pitaron falta descalificante. Se iba del encuentro el madrileño gritándole y desafiando a una pelea después del choque a los jugadores lucentinos. El equipo local estaba completamente fuera de la eliminatoria perdiendo los papeles y con 16-34 tras los tiros libres de la expulsión. Dos triples de los de Pedro Rivero, Pitts y Martínez, ponían el primer clavo en la temporada de Castellón, 18-40. Jugando con dos altos recortaba un poco la distancia los locales para llegar al descanso, 22-40.

Tras la vuelta de los vestuarios, Juanjo García se echaba a su equipo a la espalda y metía los siete primeros puntos de la segunda parte. Se acercaba a 11 los locales, 29-40. Parece que se habían cambiado los papeles del inicio. Txemi cumplía con su papel de veterano y bajaba la temperatura del partido con cinco puntos y una asistencia a Gjuroski, devolviendo el parcial. Adala Moto metió un codazo feísimo al navarro que los árbitros no sancionaron. Se repartían las canastas Urtasun y García siendo los dos jugadores encendidos en el tercer cuarto. La distancia aumentaba a 19 tras un triple del macedonio dejando en nada la mejora local, 36-55. Un mini parcial local de 8-2 obligaba a parar el partido a Pedro Rivero porque Castelló se metía a base de tiros libres. Tras el tiempo muerto seguía Alvarado sacando petróleo desde la línea acercando a su equipo a 9, 48-57. Se llegaba al último cuarto con la mínima desde el segundo periodo, 50-59. En la primera parte los locales anotaron 22 puntos en el tercer cuarto 28, 13 de ellos desde el tiro libre.

Se complicaba todavía más la vida el HLA Alicante con un parcial 0-4 que metía del todo en el encuentro a los locales, 54-59. Lo tenía que parar Pedro Rivero porque la dinámica positiva era para los de Toni Ten y necesitaban anotar como en la primera parte. Anotaba muy fácil Alvarado poniendo el 56-59 y Chumi Ortega daba vida al HLA con sus rebotes ofensivos. Se echaba de menos la presencia en cancha de gente como Pitts y Galán, con 4 personales el extremeño, con determinación en los instantes calientes. Seguían sin anotar los lucentinos con un Urtasun exhausto que no llegaba a defender el triple de Sabaté que empataba el partido. La primera canasta llegaba por parte de Bilbao y una técnica al segundo de Ten ayudaba a poner el 59-62. Llegaban los problemas de faltas para Bilbao y saltaban Galán y Pitts a pista. El genio de Kansas metía una bomba en su primer contacto con el balón y Alvarado respondía con un triple lejano, empate a 64 con 3:30 por jugar. Dos libres de Allen ponía el 64-66 en el marcador. Fallaba los dos desde la línea de personal Galán y Alvarado no perdonaba y volvía a poner las tablas, 66-66 con 2:34. Partido no apto para cardiacos con ambos equipos en bonus. Urtasun anotaba sus dos tiros libres y Galán metía un canastón que ponía distancia de más de una canasta, 66-70. Stainbrook fallaba un triple sin sentido y Allen metía uno antológico que situaba 7 arriba a los de Rivero a falta de un minuto. Seguía errando desde el exterior Castelló y Gjuroski ponía el broche de oro con otro lanzamiento de 3 anotado, 66-76.

Ficha Técnica

TAU Castelló (70): Mutic(0), Duran(0), García(13), Alvarado(14), Pavelka(0); Adala Moto(10), Faner(10), Dukan(2), Sabaté(10), Edwards(8), Stainbrook(10). Entrenador: Toni Ten.

HLA Alicante (78): Ortega(5), Arcos(5), Gjuroski(8), Urtasun(15), Bilbao(4) ; Pitts(3), Zohore(4), Allen(16), Llompart(-), Martínez(3), Huertas(0), Galán(9). Entrenador: Pedro Rivero.

Parciales: 11-18/11-22/28-19/20-19

Pabellón Ciutat de Castelló. 1.500 espectadores.