El HLA Alicante consigue su primera victoria en Palma tras dos prórrogas

Ya tocaba. Llegó la primera victoria de esta temporada del HLA Alicante y no podía ser de otra forma que en un final apretado. Dos prórrogas fueron necesarias para inaugurar ese casillero. En la última de las mismas el equipo alicantino barrió a los mallorquines tras sufrir mucho durante todo el encuentro, que se jugó a rachas por parte de ambos. Siempre fue mejor el Lucentum con Llompart en pista y el acierto exterior llegó de la mano de un Pilepic inspirado. Los dos veteranos tiraron del equipo tras un gran inicio de Van Zegeren, que desapareció después del primer cuarto. De no ser por el croata la aportación lucentina desde el triple hubiera sido muy pobre para el dominio que tenía sobre el parqué. No es la versión definitiva; hay cosas a mejorar, el rebote defensivo entre ellos, pero esta es la primera piedra del proyecto de Gonzalo García de Vitoria al frente del HLA.

El partido nació anotador y dominador para el HLA, con Van Zegeren manteniendo su estado de forma de la semana pasada, 6-12. Sabiendo la importancia del mismo era el inicio soñado. La válvula de seguridad alicantina seguía siendo el pívot holandés mientras Palma se entonaba en ataque, 14-16. 12 de 16 puntos lucentinos firmados por Van Zegeren. La falta de acierto exterior, ningún triple anotado, lastraba a un HLA superior en ambas canastas en el primer cuarto.

Los locales con muy poco juego, pero sí con acierto exterior, se ponían por delante con 6 puntos seguidos de Ruesga, 20-16. Gonzalo García de Vitoria tenía que pedir tiempo muerto ante la parálisis ofensiva de su equipo con Van Zegeren en el banco, 22-16. 7 minutos tardó en anotar el HLA pero consiguió 6 puntos de forma consecutiva gracias a dos contraataques, 22-22. Paraba el partido Pau Tomàs ante los fallos de los suyos. El parcial aumentó hasta el 0-11 con un triple de Pilepic, el primero de su equipo, y ponía el electrónico en 22-27. Los mallorquines a pesar de romper la racha, que quedó en 0-13, perdían muchos balones en ataque jugando demasiado acelerados. A pesar de esto, Palma se acercaba gracias a una buena acción de su mejor jugador, Fjellerup, 26-29. Otro 2+1 local era respondido por un triple de Joan Tomàs antes de marcharse el encuentro al descanso, 29-33.

Dos rebotes ofensivos daban vida a los locales y Jakstas abría el campo para los de García de Vitoria con un triple, 35-36. La dinámica lucentina era mala tras el descanso, con unos desacertados Matulionis y Simmons, y Pedro Llompart indicaba el tiempo muerto para sentarse en el banquillo con molestias, 39-36. En un partido de parciales llegaba el del HLA de nuevo con 0-6 para ponerse por delante, que era respondido por Van Beck con un triple 44-42. Sufrían mucho los lucentinos en los rebotes defensivos, lo que daba a Palma múltiples posesiones en ataque(9 rebotes ofensivos en el tercer cuarto). De ello se aprovechaba Palma sumando con fluidez y ante el excesivo individualismo del ataque lucentino, y una parálisis preocupante, ponía tierra de por medio, 52-45. Así se iba el partido al último cuarto.

La vuelta de Llompart a pista daba un aire diferente al HLA que empataba gracias al mallorquín, 52-52. Llegaban los nervios a los locales, también con 4 derrotas en la clasificación, y Pilepic ponía por delante a su equipo, 52-55. No tardaba en llegar la reacción local liderada por Figueras, 57-57. 4 minutos para el final. Cogía un leve margen, de 5, el Lucentum gracias a dos triples de Pilepic, el mejor de los exteriores, y Fjellerup respondía también con dos en la otra canasta, 63-65. Apenas 80 segundos para el final con balón para los de Alicante. Perdía el balón el croata y a la contra Palma anotaba de 3, 66-65. En la siguiente posesión la bola fue para el croata en otro uno contra uno y también perdió el balón. Todas las posesiones decisivas del HLA en estos 5 partidos han sido resueltas con un uno contra uno, sin más imaginación táctica. Tenían los locales dos tiros libres, de los que fallaban uno. Llompart tenía esta vez la decisión en su mano y dobló el balón para Jakstas que anotó fácil bajo canasta, 67-67. 5 segundos balón Palma. Fallaron sin tocar aro los mallorquines. Nueva prórroga para el HLA Alicante.

El croata seguía acertado, cuando le dan el balón liberado, y ponía a su equipo por delante con un triple, 69-70. Los nervios alicantinos llegaban al punto de que Matulionis fallara un mate solo por la indecisión al verse tan solo. Fjellerup hacía otra de las suyas entrando a canasta, 71-70. Aprovechaba Pilepic solo uno de los tres tiros libres y empataba a 71. El que no estaba fallando era Fjellerup que con un triplazo encendía a Son Moix, 74-71. En el último minuto Matulionis lanzaba una piedra que no tocaba prácticamente aro pero en la locura de partido Palma era consecuente y agotaba posesión sin lanzar. Menos de 30 segundos, tiempo muerto HLA. Sorprendía Gonzalo a Palma buscando la canasta interior con Jakstas y el lituano sacaba la falta. Anotaba los dos libres, 74-73, y falta rápida lucentina. Solo anotaban uno los locales y decidían hacer falta sobre Llompart para tener la última posesión. El base balear anotaba los dos. No anotaba un triple forzado Fjellerup y la noche de terror del HLA continuaba, 75-75. Segunda prórroga.

Si a alguien tenía que encontrar el HLA para ganar el partido era a Pilepic. El croata anotaba de tres nada más salir del banco, 75-78. Llompart ponía algo de distancia desde el tiro libre, 75-80. Primeros segundos de Noguerol al minuto 46 de encuentro sacando una falta en ataque nada más salir. Matulionis, con una canasta a aro pasado, daba la máxima ventaja a los lucentinos, 76-84, que era respondida por un triple de Kostadinov, 79-84. Llegaba la quinta falta de Fjellerup, que estaba siendo el mejor de los suyos, tras dos malas decisiones en ataque. Llompart anotaba el tiro libre de la técnica señalada a Fjellerup por las protestas. 79-86 a falta de 1:14, no se le podía escapar la primera victoria al HLA. Perdía el balón Palma y Guillem anotaba los dos libres, 79-88. La victoria era lucentina.

Ficha técnica:

Palmer Almer Mediterránea Palma (79): Van Beck(6), Figueras(5), Fjellerup(22), Ikpeze(4), Mendy(8); Peñarroya(3), Kostadinov(11), Feliu(4), Moreno(-), Ruesga(14), Kanyinda(2), Lundqvist(-). Entrenador: Pau Tomàs.

HLA Alicante (90): Van Zegeren(14), Matulionis(9), Llompart(9), Simmons(4), Jakstas(13); Cabral(-), Arcos(2), Pilepic (28), Pitts(0), Tomàs (3), Noguerol(0), Menzies(9). Entrenador: Gonzalo García de Vitoria.

Parciales: 14-16/ 15-17/ 23-12/ 15-22/ 8-8/ 4-15

Son Moix. 600 espectadores.