Gastro Cinema selecciona 14 cortometrajes de entre 90 trabajos para su sección oficial, ‘Caviar de cortometrajes’

El certamen de cine y gastronomía, Gastro Cinema, que se celebrará del 13 al 19 de noviembre, continúa presentando sus novedades para su octava edición. Un año más el MARQ Museo Arqueológico de Alicante, será una de las principales sedes acogiendo la proyección “Caviar de cortometrajes”, donde el público disfrutará de unos deliciosos cortometrajes gastronómicos a concurso.

La organización ha seleccionado estos 14 trabajos entre los 90 recibidos, procedentes de diferentes países. De ellos, 12 son producciones españolas, mientras que los otros dos llegan desde México y Colombia. Los cortometrajes podrán verse en tres sesiones que tendrán lugar el lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de noviembre, a las 20:00 horas, en el MARQ. Las proyecciones serán gratuitas, previa inscripción en la web www.gastrocinema.es/cortometrajes/.

Los trabajos seleccionados son ‘Alergia’, de Albert G. Moreno; ‘El recetario’, de Francisca de Julia Polanco (México); ‘Furnacho Bota Viño!’, de Mayka Braña; ‘Las nuestras’, de María Espejo; ‘Misión Dieta’, de Sonia López de Santiago; ‘Origen’, de Laura Katherine García Patiño (Colombia); ‘Papas con choco’, de Antonio Castro y Rebeca Fuentes; ‘Priorizarse’, de Terry Esparza y Natalia Pontaque; ‘Rosquillas’, de José Miguel Santacreu Cortés; ‘Sopitas’, de Luis Larrodera; ‘Tempus Fugit’, de Emilio I. Fuertes; ‘Una pizca de Ouija’, de Pedro J. Poveda y Ángela Medina; ‘Un domingo cualquiera’, de Javier Cuenca; y ‘Viviendo de las sobras’, de Patricia O’Shea.

Las producciones seleccionadas ofrecen diferentes miradas sobre el universo gastronómico, demostrando cómo la cocina, los alimentos y todo lo que los rodea pueden convertirse en protagonistas de historias cinematográficas.

El jurado encargado de valorar los trabajos estará compuesto por John Sanderson, director del Máster en Arte Dramático de la Universidad de Alicante y docente de Literatura y Cine del Renacimiento Inglés; Rosario Puñales, directora del Festival Fashion Cinema, diseñadora y docente; Laura Ponce, productora con trayectoria internacional en España, México y Ecuador; y Adriano Squillante, codirector del Roma Film Corto, actor y profesional italiano del doblaje y la presentación. https://www.gastrocinema.es/jurado/

Los cortometrajes competirán por el Premio al Mejor Cortometraje Gastro Cinema, dotado con 500 euros. Además, el festival volverá a entregar el Premio al Mejor Cortometraje Medioambiental Aguas de Alicante, también dotado con 500 euros, con el objetivo de reconocer trabajos audiovisuales que contribuyan a sensibilizar sobre la sostenibilidad y el respeto al entorno.

Los galardones se entregarán durante la gala de clausura, que tendrá lugar el jueves 19 de noviembre en el Teatre Arniches de Alicante. Durante la gala de clausura, también se concederán el Premio Gastro Cinema, que reconoce la trayectoria de un profesional de la gastronomía, y el Premio Gastro Cinema Solidario.

El director de Gastro Cinema, Vicente Seva, ha destacado la importancia de esta sección dentro del festival: “El concurso de cortometrajes es una de las propuestas que mejor representa la esencia de Gastro Cinema, porque nos permite descubrir cómo la gastronomía puede contar historias desde perspectivas muy diferentes. Este año hemos recibido 90 trabajos y estamos muy contentos de poder ofrecer al público una selección de 14 cortometrajes que demuestran la creatividad de los cineastas y las muchas posibilidades que ofrece la unión entre el cine y la cocina”.

Una semana de cine y gastronomía

Una imagen del corto 'Papas con choco' | Gastro Cinema

La octava edición de Gastro Cinema volverá a ofrecer una programación dirigida a todos los públicos, en la que el cine y la gastronomía compartirán protagonismo. A las proyecciones de cortometrajes se sumarán catas, degustaciones, presentaciones y otras actividades que la organización dará a conocer próximamente.

Los más pequeños también tendrán su espacio dentro del certamen, con talleres dedicados a la alimentación saludable que buscarán acercar la gastronomía al público infantil de una manera participativa y divertida.

Con esta programación, Gastro Cinema continúa apostando por la promoción de la cultura gastronómica alicantina a través del séptimo arte, al tiempo que ofrece nuevas experiencias culturales y de ocio en la ciudad.

Gastro Cinema cuenta con la colaboración de la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Mercalicante, Aguas de Alicante y otras empresas colaboradoras.