Detenido un varón por simular ser víctima de un robo con violencia y cobrar el seguro

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante, a un varón, de 26 años de edad, como presunto autor de un delito de simulación de delito y estafa. El detenido denunció falsamente ser víctima de un robo con violencia con el fin de cobrar del seguro 800 euros, el valor de un ordenador portátil que días antes le habían sustraído del interior de su vehículo.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en la que se daba cuenta de un robo con violencia mediante el método del tirón. Al parecer la víctima relató que mientras se encontraba caminando por la vía pública dos varones se le aproximaron por la espalda y le arrebataron el ordenador portátil que portaba valorado en 800 euros, emprendiendo la huida a toda velocidad sin poder darles alcance.

Ante los hechos denunciados, los agentes se hicieron cargo de la investigación y tras realizar numerosas gestiones indagatorias comprobaron que los hechos no habían ocurrido del modo en que los había relatado el denunciante y que el delito de robo con violencia no se había producido.

Tras las sospechas de los investigadores tomaron de nuevo declaración al denunciante quien finalmente admitió que los hechos no habían sucedido de la manera que los había relatado en su denuncia, reconociendo habérselo inventado todo para poder percibir la correspondiente indemnización a través de su seguro, si bien, lo que ocurrió realmente es que días antes había sufrido un robo en su vehículo donde tras forzar la puerta trasera le sustrajeron su ordenador portátil y como el seguro no le cubría este tipo de robo decidió interponer una denuncia sobre un robo con violencia y así cobrar el dinero.

Una vez confesado que los hechos denunciados eran falsos, fue detenido por un presunto delito de simulación de delito y estafa. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad de Alicante.

Una falsa denuncia por ser víctima de un hecho delictivo puede convertirle en autor de un delito de simulación de delito y estafa

Numerosas detenciones son producidas en la provincia de Alicante por este delito de simulación, tratándose en la mayoría de los casos de denuncias presentadas por robos de teléfonos móviles de última generación, cuando en realidad, se trata de hurtos o extravíos, o bien los denunciantes aseguran ser víctimas de un robo con violencia para beneficiarse de la indemnización del seguro.

Los hechos denunciados son investigados, por lo que, de determinarse la falsedad de los mismos, el denunciante acabaría siendo detenido como presunto autor de un delito de simulación de delito e incluso por estafa en algunos casos, generándole antecedentes policiales así como penales, que les pueden traer graves repercusiones al normal desarrollo de su vida personal.