El Consorcio Provincial de Bomberos refuerza su dotación móvil con dos auto escaleras y una inversión de 1,6 millones de euros

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha presentado las dos nuevas auto escaleras que reforzarán la flota de vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos y que han requerido de una inversión de 1.620.000 euros. Los camiones, con destino a los parques de Torrevieja y Benidorm, alcanzan una altura de 32 metros el primero y de 42 el segundo, ambos con cinco tramos para permitir el acceso a balconadas y fachadas retranqueadas.

Mazón, acompañado por el diputado de Emergencias, Javier Sendra, y por el alcalde de Torrevieja y diputado de Presidencia, Eduardo Dolón, ha destacado la necesidad de “estar permanentemente a la última en seguridad”, al tiempo que ha comentado que las edificaciones en la provincia “van cambiando y desde el Área de Emergencias de la Diputación lo que queremos en poder atender mejor y a más gente en circunstancias que esperemos que no se den, pero con los mejores equipamientos”.

“Con estos dos nuevos camiones vamos a llegar a alturas de rescate que hasta la fecha no se podía. Podremos atender incluso a personas con problemas de sobrepeso, llegado el caso”, ha puntualizado el presidente, quien ha insistido en que gracias a este tipo de inversiones “actualizamos los equipamientos que teníamos ya obsoletos, a pesar de que en su momento eran lo mejor del mercado. Queremos estar a la última y seguir mejorando, porque la seguridad es lo más importante cuando hablamos de emergencias”.

Características

Estos automóviles, de marca Magirus, cuentan con una plataforma giratoria de 360º, además de una cesta con capacidad para cuatro personas y un máximo de 400 kg. Disponen también de porta camillas giratorias, idóneas para soportar hasta 200 kg., así como sensores de anticolisión, semáforos de seguridad para acceso a tramos de escalera y anemómetro para medir la velocidad del viento.

El acto, celebrado en el Parque de Sant Vicent del Raspeig, ha contado también con la presencia del inspector jefe del Servicio Operativo, José Francisco Rubio, el jefe del taller del Consorcio Provincial de Bomberos, Andrés García, el representante de IVECO-Magirus, Pedro Juan, así como los dos suboficiales de las áreas donde se destinan las autoescaleras, Antonio Pastor y Santiago Rivera.