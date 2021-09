El campus de la Universidad de Alicante contará con un punto de vacunación contra la covid-19

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha anunciado que el campus de la UA dispondrá de un punto de vacunación covid-19 para atender a los miembros de la comunidad universitaria que no hayan sido vacunados.

Navaro ha recordado que ya puso a disposición de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública tanto el campus y sus instalaciones, como al personal sanitario pero ha sido ahora, al cierre de los centros de vacunación masiva, los llamados vacunódromos, cuando la citada conselleria ha autorizado al Servicio de Prevención de la UA para su administración.

Para llevarlo a cabo con la mayor efectividad, se ha diseñado un plan de vacunación frente a la Covid-19 que se pondrá en marcha el próximo día 13 de octubre y que se llevará a cabo a través de la administración de la vacuna Pfizer.

Desde el vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, informan que el suministro de la vacuna “está destinado a los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI, propios o visitantes) que, por cualquier motivo, no hayan sido vacunados hasta la fecha o únicamente hayan recibido una dosis de la pauta Pfizer”.

Comienza el 13 de octubre

El Servicio de Prevención ha establecido dos periodos de vacunación, correspondientes a la primera y segunda dosis, respectivamente.

El primer periodo lo comprenden los días 13 y 14 de octubre de 2021, en horario de 12:00 a 18:00 h, para lo cual se habilitará desde el lunes 4 al viernes 8 de octubre, un sistema de autocita.

En cuanto al segundo periodo, lo comprenderán los días 3 y 4 de noviembre de 2021, también en horario de 12:00 a 18:00 h, asignando la cita correspondiente de modo presencial y personalizada, en el mismo momento de la primera dosis de vacunación.

Imprescindible SIP

Para todo ello, desde el Servicio de Prevención se recuerda que es requisito imprescindible disponer de la Tarjeta SIP, por lo que aquellos miembros de la comunidad universitaria que no la posean (como puedan ser estudiantes internacionales, personas que no pertenezcan a la Seguridad Social, etc.), pueden darse de alta telemáticamente a través del trámite “Alta de un ciudadano en el Sistema de Información Poblacional (SIP)”.

En caso de no disponer de certificado digital o Cl@ve, pueden acudir al centro de salud más cercano a su domicilio para solicitar su emisión provisional.

Para dudas y consultas relativas a la vacuna, el Servicio de Prevención ha habilitado una dirección de correo y un teléfono: servicio.prevencion@ua.es 965909595 (ext. 9595).