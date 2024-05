El Ayuntamiento de Alicante explica que "se repondrán los árboles que se están talando por las obras en el barrio de San Blas "

Los grupos municipales del PSPV-PSOE y Compromis en el Ayuntamiento de Alicante, se han hecho eco de las denuncias de los vecinos y otros colectivos en las redes sociales sobre la tala de una veintena de árboles maduros en el entorno de la plaza de San Blas, coincidiendo con el reinicio de las obras de remodelación urbanística de esta zona.

El edil socialista Raúl Ruiz ha exigido una explicación de urgencia al equipo municipal de Gobierno y apela directamente al área de Medioambiente porque considera "que están arrasando con los árboles maduros que propician sombra", cuando según el contrato de obra, está contemplado que solo se puedan retirar los ejemplares que estén en estado "decrépito".

Esta circunstancia, según Ruiz, parece que "no se corresponde con los árboles que se están talando".

La zona de San Blas donde se están talando árboles

La tala de árboles en una ciudad en emergencia climática genera islas de calor

Por su parte, desde Compromis, Rafa Mas ha manifestado que "Alicante se encuentra en emergencia climática y eso conlleva adaptar la ciudad al cambio climático y no talar árboles maduros como están haciendo en todas las obras, como en la avenida de Xixona, Federico Soto, en Marvà, avenida Constitución y en el parque de San Blas".

El portavoz de la coalición valencianista ha añadido que "no lo pensamos consentir. Añade que "existe un Plan Director que es claro y no se puede talar árboles, a no ser que este árbol esté enfermo o corra peligro la ciudadanía porque el árbol se vaya a caer"

Por eso Mas ha exigido que "se paralice ya la tala masiva en el parque de San Blas, porque esto nos pone a todos en peligro, generando islas de calor".

Se repondrán en los lugares adecuados con ejemplares jóvenes y más eficientes

Fuentes de la concejalía de Medioambiente, han explicado a Onda Cero Alicante que; se trata de un proyecto del área de infraestructuras que contempla la renovación de las canalizaciones y tuberías subterráneas y eso hace necesario eliminar las raíces que entorpecen esta mejora.

En cualquier caso, está previsto que el área de Parques y Jardines reponga los árboles que se están retirando porque además presentan numerosos problemas de rotura de ramas, de plagas y de suciedad en época de floración.

Según el Ayuntamiento, las melias actuales se sustituirán "en los emplazamientos adecuados por ejemplares jóvenes de plataneros de sombra que es una especie más vigorosa y eficiente”.