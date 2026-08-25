Alicante suma tres candidaturas para las hogueras oficiales de 2027, dos proyectos para el monumento adulto y uno para el infantil

Tras finalizar este lunes el plazo para la entrega de documentación, maquetas y bocetos, la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante ha registrado un total de tres propuestas para las hogueras oficiales de 2027. En concreto, concurren dos proyectos para el monumento adulto y uno para el infantil, cuyo diseño definitivo se desvelará durante la segunda quincena de septiembre tras el fallo del jurado. Para la ejecución de ambas hogueras, el consistorio ha consignado un presupuesto total de 143.500 euros, de los cuales 118.500 euros se destinarán a la adulta y 25.000 euros a la infantil.

Requisitos técnicos y plazos de plantà

Hoguera adulta: No superará los 20 metros de altura ni una base de 12x12 metros (sin coincidir ambas dimensiones). Deberá contar con un mínimo de 28 ninots originales y estar completamente plantada a las 6:00 horas del 21 de junio.

Hoguera infantil: Tendrá un límite de tres metros de altura y una base máxima de 3x3 metros, con al menos 18 ninots. Su límite de plantà será las 6:00 horas del 20 de junio.

Ambos monumentos deberán utilizar cartón y madera como materiales básicos e incluir cartelas redactadas obligatoriamente en castellano y valenciano.

Integrantes del jurado

El jurado encargado de valorar las propuestas estará presidido por el alcalde, Luis Barcala. Contará con una representación multidisciplinar, integrando a concejales de todos los grupos políticos, responsables de las áreas municipales de Fiestas y del SPEIS, junto a expertos en bellas artes, imagen y técnica fogueril, además de figuras de prestigio en el sector, el presidente de la Federació de Fogueres y el maestro mayor del Gremio de Artistas. Para su deliberación, los miembros evaluarán aspectos clave como la creatividad, el equilibrio, la proporcionalidad y la originalidad de cada propuesta, prestando especial atención al modelado, el cromatismo y la carga crítica del contenido.