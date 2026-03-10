Alicante aprueba el proyecto para la rehabilitación de las torres del edificio consistorial por 470.000 euros

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes el proyecto de intervención de reparación y consolidación de las torres de la Casa Consistorial, de manera que se realice la rehabilitación completa de ambos elementos, con un presupuesto de 468.430 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Las dos torres se encuentran actualmente protegidas por mallas tras la actuación de emergencia realizada motivada por los desprendimientos ocurridos en octubre de 2024, en concreto en la torre este o del reloj.

El proyecto de intervención para reparar y consolidar las torres, de Salmerón y Landmann Arquitectura, cuenta con un presupuesto de 468.430 euros de los que 200.000 están subvencionados por la Conselleria de Cultura que a su vez ha dado el visto bueno a los trabajos al tratarse de el edificio consistorial de un Bien de Interés Cultural (BIC).

Las obras consisten principalmente en la reconstrucción y/o estabilización de las cornisas superiores e inferiores de las dos torres, la reconstrucción de los elementos caídos en el desprendimiento de la cornisa de la torre este, la reconstrucción y estabilización estructural de las balaustradas y pináculos decorativos del remate de las torres que se encuentren deteriorados o que falten, recuperando los elementos, en la medida de lo posible y dependiendo de su estado de deterioro. También se llevará a cabo la impermeabilización y reposición del pavimento de la planta del nivel de los balcones y de la cubierta superior de las torres y la inclusión de una escalera de acceso para el mantenimiento y la comprobación del estado de las torres, así como la eliminación de los elementos impropios.

Con esta actuación se garantizará la estabilidad de aquellos elementos deteriorados en las torres que puedan suponer un riesgo, así como el mantenimiento y conservación del resto.