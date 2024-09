ADDA·Simfònica consagra su proyección internacional con una nueva nominación a los Grammy Latinos

La orquesta ADDA·Simfònica del Auditorio de la Diputación de Alicante y el director Josep Vicent ha sido nominados por segundo año consecutivo en los premios Grammy Latinos 2024, en esta ocasión en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica por The Latin Rides, producido por Fernando Arias.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha mostrado emocionado su orgullo por esta nueva distinción y ha felicitado a la agrupación y a su director titular.

“Tras las primeras nominaciones del pasado año por el disco Ritmo: The Chick Corea Symphony Tribute, esta nueva candidatura roza lo histórico y demuestra el altísimo nivel que ha alcanzado la orquesta tanto con su música como con su puesta en escena, un gran motivo de orgullo para esta institución provincial y para todos los alicantinos”, ha manifestado el presidente en un comunicado.

Por su parte, el responsable artístico del ADDA, Josep Vicent, ha señalado que “esta nueva nominación viene a confirmar que el trabajo tan intenso y tan potente que estamos llevando a cabo desde hace algunos años es indiscutible”.

Además, ha destacado la excelencia de un trabajo “maravilloso”, The Latin Rides, “un disco del que estoy muy orgulloso y con el que la orquesta y yo hemos formado un gran tándem”. El director ha agradecido a la Diputación el apoyo y la confianza en este proyecto y ha hecho extensible su enhorabuena a todos los alicantinos.

La celebración de la gala tendrá lugar el próximo 14 de noviembre de 2024 y en la terna de Mejor Álbum de Música Clásica, The Latin Rides competirá con trabajos de la talla de Aire, Aire... No Puedo Respirar dirigido por Ricardo Jaramillo, Credo For Orchestra, Choir And Five Soloists dirigido por Christian Vásquez, Fandango con Gustavo Dudamel, y Fantasies of Buenos Aires de Daniel Binelli & Ted Viviani.