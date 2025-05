Romería de récord: Más de 350.000 peregrinos acuden a la Santa Faz

Más de 350.000 personas han salido este jueves al encuentro con la Santa Faz en una peregrinación multitudinaria de récord. La peregrinación hasta el Monasterio alicantino ha estado acompañada por el buen tiempo y la ausencia de incidentes reseñables, en una jornada festiva en la capital de la provincia y en algunos de los municipios de su entorno. La celebración ha coincidido con el Jubileo, que la Iglesia Católica celebra cada 25 años, en este Año Santo que permite a los peregrinos la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria.

El alcalde, Luis Barcala, ha celebrado esta romería de récord, en la que ha resaltado “la participación estimada por la Policía Local en más de 350.000 personas en la peregrinación hasta el monasterio de la Santa Faz” y en la que se ha alegrado por la “ausencia de incidentes reseñables en una jornada festiva en la que el buen tiempo ha acompañado a los romeros y en la que los alicantinos han podido renovar la tradición y el fervor a la reliquia”.

“Solo se han registrado hasta la dos de la tarde 37 asistencias sanitarias leves, sin ningún traslado hospitalario; y se han decomisado 340 litros de alcohol e intervenido tres carros. Por primera vez, el Ayuntamiento de Alicante ha instalado un Puesto de Mando Preventivo en a asociación de vecinos de Santa Faz con la participación de las Policías Locales de Alicante y Sant Joan, Cruz Roja, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía", ha explicado el alcalde.

Barcala ha lamentado "la falta de respeto de unos pocos a los alicantinos y sus tradiciones" ante la presentación de pancartas y pañuelos huertanos de la Santa Faz con eslóganes políticos. "Lo que hacen estas minorías es ofender a los romeros que quieren y veneran a la reliquia y que quieren que se respete su patrimonio y tradiciones", ha comentado para añadir que "solo quieren sacar rédito político y no saben desempeñar el cargo que representan. Esos pocos no tienen cabida en la romería de la Santa Faz, no saben entender la Santa Faz". Barcala ha secundado las palabras de la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, en este sentido.

El alcalde también ha comentado que "se está ultimando el expediente de la declaración de la romería de la Santa Faz como Bien de Interés Cultural a lo largo de este mes de mayo y ha mostrado su confianza en que pueda estar en vigor el año que viene en la romería de 2026".

Luis Barcala ha agradecido finalmente “el esfuerzo de todos los efectivos que han participado en el dispositivo especial para facilitar que los miles de peregrinos puedan disfrutar de un día de religiosidad, alegría y convivencia en torno al caserío y también los jóvenes en Playa San Juan en una Santa Faz 0’0 sin alcohol, con música y deportes para completar esta jornada de celebraciones”.

El primer edil y los integrantes de la Corporación Municipal ha hecho la romería vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el presidente de la Diputación, Toni Pérez; el alcalde de Sant Joan, Santiago Román, además de un nutrido grupo de conselleres, entre otras autoridades, quienes han acompañado al obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, en la 536 Romería a la Santa Faz, coincidiendo con el Jubileo que la Iglesia Católica celebra cada 25 años y que se celebra en este 2025.

Romería multitudinaria

La comitiva religiosa, con la Santa Faz Peregrina, ha partido a las ocho de la mañana de este jueves, primero de mayo, desde la Puerta Negra de la concatedral, en la calle Miguel Soler, después de la ceremonia religiosa que ha presidido el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla. La comitiva ha emprendido su marcha por la calle Mayor y la plaza de la Santísima Faz, donde la imagen de la Santa Mujer Verónica (Castillo Lastrucci, 1946) ha salido al encuentro de la Peregrina. La Virgen del Remedio, Patrona de Alicante, ha estado presente en la salida de la comitiva a los pies del altar mayor.

A espaldas del palacio consistorial, ha continuado ha continuado por la calle Villavieja y la basílica de Santa María hacia el Raval Roig, bajo los tapices florales que adornaban el paso de la réplica de la reliquia por el casco antiguo. Todo ello, antes de entrar de lleno en la avenida de Dénia punto en el que la esperaban los gigantes ‘Nicolauet’ y ‘Remediets’ al son de la dolçaina i el tabalet, reforzando el carácter alegre y colectivo de la romería.

La comitiva ha alcanzado en torno a las 10 de la mañana el caserío de la Santa Faz, no sin antes disfrutar de la tradicional ‘paraeta’ municipal, situada a la altura de la calle Cigüeña, donde se han repartido más de 1.200 kilos de rollitos de anís y 900 litros de mistela para aliviar el camino a los romeros. El fervor y la fe en la Santa Faz de los alicantinos ha desatado numerosas exclamaciones de ¡Santa Faz, Misericordia’ al paso de la imagen en su recorrido hasta el Caserío!

Extracción de la Reliquia

Los concejales Ana Poquet y Julio Calero han sido los encargados, junto al capellán del monasterio, Miguel Ángel Cremades, de la apertura de la hornacina del camarín, donde se venera a la Santa Faz. Esta ceremonia previa se ha realizado siguiendo el protocolo que se remonta al siglo XVI, junto al secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Alicante, Francisco Joaquín Montava, y los Caballeros Custodios, Salvador de Lacy y Eleuterio Llorca.

La Santa Faz ha sido portada bajo palio por el obispo Munilla, siguiendo el rito tradicional, entrando en la plaza Luis Foglietti para la celebración de la Eucaristía. La Bellea del Foc, Alba Muñoz ha leído las preces. Al término, y siguiendo el mismo ceremonial, el Sagrado Lienzo ha sido devuelto al camarín. A la celebración religiosa le ha seguido la fiesta más lúdica y sin alcohol 0´0 dirigida a los jóvenes en Playa San Juan.

Dispositivos de la Peregrina

Un total de 300 policías locales, 100 voluntarios de Protección Civil y una dotación de la unidad de drones de los Bomberos han participado en el dispositivo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la Peregrina en el trayecto de la romería, en el caserío de Santa Faz y en Playa San Juan. También más de 500 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, coordinados por la Subdelegación del Gobierno, han reforzado el despliegue de seguridad y tráfico, que se ha completado con el dispositivo sanitario atendido con siete ambulancias.

Además, también se han activado desde primera hora el servicio de autobús lanzadera especial entre la plaza Puerta del Mar y el Caserío y el refuerzo de líneas, así como el dispositivo de limpieza y recogida de residuos con más de 50 operativas en marcha para el barrido manual y mecánico, el baldeo y la recogida de residuos de los más de 140 contenedores distribuidos tanto en el recorrido de la Peregrina, el Caserío y su entorno y la fiesta 0’0 en Playa San Juan.

La Santa Faz es la segunda romería más participativa y popular de España después del Rocío. En ella, se conmemora el milagro de la lágrima que ocurrió el 17 de marzo de 1489 durante una procesión de rogativas con el lienzo como protagonista y con motivo de una fuerte sequía que sacudía la zona.