El ADDA acoge un Concierto Solidario para piano y orquesta a beneficio de la Fundación Roble y Machete

El domingo 22 de febrero, a las 19:00 horas, el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) acogerá un Concierto para piano y orquesta de carácter solidario, a beneficio de la Fundación de los Boinas Verdes «Roble y Machete», entidad comprometida con el apoyo social y asistencial a quienes han servido en las Unidades de Operaciones Especiales.

El concierto, cuya dirección musical correrá a cargo del maestro Gerardo Estrada Martínez, tendrá lugar en la Sala de Cámara Ruperto Chapí y estará protagonizado por la Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani, formación reconocida por su excelencia artística y su implicación en proyectos culturales con dimensión social; tras unas palabras de presentación de la Fundación de los Boinas Verdes “Roble y Machete” a cargo de su presidente, el coronel retirado D. José Ignacio Acevedo Espejo.

Como solista invitada actuará la pianista Rae Pung, natural de Singapur, intérprete de proyección internacional cuya sensibilidad musical y virtuosismo la han llevado a actuar en destacados escenarios y a colaborar con diversas formaciones orquestales. Para esta ocasión interpretará el Concierto para Piano y Orquesta número 3 en do menor, Op. 37 de L.V. Beethoven en su versión para orquesta de cámara de V. Lachner.

El programa contará asimismo con la participación del Coro de Cámara Patnia, bajo la dirección de Luis Egio Vallejo, aportando una enriquecedora dimensión coral a la segunda parte del concierto.

Durante el concierto se interpretarán obras de grandes compositores como Mozart, Bach y Fauré, conformando un repertorio de alto nivel artístico que se verá enriquecido con alguna sorpresa preparada especialmente para esta cita solidaria, ofreciendo al público una experiencia musical única.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma www.dentralia.com y también en la taquilla del ADDA, una hora antes del inicio del concierto. El precio de la entrada es un donativo de 20 euros, destinado íntegramente a la Fundación «Roble y Machete».

Asimismo, se ha habilitado la Fila 0 para todas aquellas personas que deseen colaborar con la causa solidaria, aunque no puedan asistir al concierto, en la cuenta ES09 3005 0045 6626 0503 5423

Este concierto cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante y del Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), así como con la colaboración y compromiso solidario de todos los intérpretes y participantes, que han querido sumar su talento a esta iniciativa benéfica.

Este concierto solidario nace con el objetivo de aunar música y acción social, ofreciendo al público una experiencia musical de alto nivel y contribuyendo, al mismo tiempo, a la importante labor que desarrolla la Fundación.

Una cita imprescindible para los amantes de la música clásica y para quienes creen en el poder transformador de la cultura.