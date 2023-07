Josep Miquel: «El escudo es la seña más importante de un club»

Estar enamorado es una de las sensaciones que más anhelamos. Y compartir amores es un equilibrio perfecto de pasión. Josep Miquel García hace tiempo que lo consiguió. Enamorado de Alicante y del club de fútbol de su ciudad, decidió divulgar la historia de ambos. Es miembro de la comisión del Centenario del Hércules CF, siendo uno de los principales responsables de los actos que se han llevado a cabo para celebrar este aniversario del club blanquiazul. Ya con la temporada finalizada y tras un año lleno de eventos, la comisión brinda su último servicio: la vuelta al escudo clásico. Un rediseño que ha tenido al propio Josep Miquel García como una de las caras más reconocibles del diseño del escudo. Días después del anuncio, tenemos la suerte de charlar con él en Onda Cero Alicante.

Pregunta. Ha sido aceptado y querido por prácticamente todos... ¿Cuándo comenzó esta idea del escudo y cómo fue el proceso?

Cuando entré en la comisión del Centenario ya tenía la idea de presentar un escudo. Con el tiempo había ido perdiendo características históricas importantes. Se había convertido en un escudo lleno de amarillo. Lo comenté a los compañeros de la comisión y estuvieron de acuerdo en hacer una propuesta. Fui a una empresa alicantina que la llevó a cabo. Tras aceptarla la comisión, se lo transmitimos al Hércules que, al principio, consideraba que era demasiado clásico. Respondimos con una contrapropuesta y, esta sí, se quedó como la definitiva.

P. ¿Tenía sentido tanto amarillo en el escudo?

Los escudos proceden de la insignia metálica, que es de color dorado. Al plasmarlo en dibujo, termina siendo amarillo. No pasa nada, pero progresivamente se fue haciendo más amplio, más ancho... Iba perdiendo la esencia. La figura de dentro del escudo se había desvirtuado. Ya no era un atleta con perfil griego, era un joven con la cabeza muy pequeñita.

P. Hablas del perfil de dentro del escudo. Recupera esos rizos... ¿Confirmamos que no es el Negre Lloma?

Para nada, eso es una leyenda urbana. El Hércules tomo este escudo del Natación. El Natación desapareció en 1927, era el club más importante de Alicante. Poco más de un año después, el Hércules aprovechó la tirada del Natación para hacerse con los colores y atraer afición. Así comenzó el blanquiazul. No tenían escudo en ese primer momento, fue en 1932, con la inauguración del Estadio Bardin, el primer estadio del Hércules, cuando incorporó el escudo en el banderín que el Hércules CF le regaló al Madrid FC. Ese escudo era el del natación con las siglas cambiadas y con un perfil griego. A lo largo de las décadas ese escudo siguió manteniéndose, con algunas variaciones. Pero fue cuando se hizo Sociedad Anónima cuando cambió demasiado.

P. Antes de asumir estas señas de identidad del Natación, el Hércules CF vestía de rojiblanco...

Sí, el club bandera de la ciudad era el Natación. El rojiblanco era el color original que eligió «El Chepa», pero se cambió a blanquiazul para aprovechar la tirada que tenía el Natación cuando desapareció.

P. Con este escudo el Hércules CF lo ha pasado un poquito mejor, ¿cómo ves la nueva temporada y la planificación deportiva?

Todos los años los aficionados tenemos la esperanza de que sea el primer ascenso. A mí me gusta el entrenador y que se haya mantenido una base de jugadores. Aunque siempre hay que esperar a los primeros partidos.

P. ¿Realmente se puede pensar en un proyecto a medio plazo?

Un club con la historia del Hércules CF siempre tiene una urgencia de ascender lo más rápido posible porque está en una división que no es la suya. Entiendo, también, que esta camiseta tiene un peso más grande que no es la de otro equipo. ¿Se quitan algo de presión si piensan que es un proyecto a medio plazo? Pues no lo sé. Pero llevar la camiseta del Hércules CF es para, en Segunda RFEF, es para querer ascender sí o sí.

P. Atlético de Madrid, Real Valladolid... ha habido mucho revuelo con los cambios de equipo. En el caso del Hércules CF, sin duda, ha sido un acierto por unanimidad. ¿Qué recomendarías a estos equipos para hacer de manera fructífera un buen nuevo escudo?

Que miraran las características históricas del equipo, de las que no puede prescindir un equipo. En función de eso, cambiar algunas cosas pero manteniendo la esencia. El escudo es la seña más importante de un club.

P. Es este el último servicio al centenario del Hércules...

Esta modificación del escudo es una manera de dejar una herencia del centenario que deje una buena sabor de boca a los aficionados. No hemos celebrado el centenario en una categoría que se merecía el club, esto es una cosa bonita bien acogida y esperemos que traiga suerte y tengamos una alegría en esta temporada.