2023 trae la recuperación del sector turístico alicantino, con mayores ventas que las prepandemia

El presidente de la patronal hotelera, HOSBEC, Fede Fuster, ha destacado que "2023 será el año de una extraordinaria normalidad tan deseada durante tantos meses". A pesar que el balance del 2022 no ha sido negativo, estuvo muy condicionado en el primer trimestre por la ola de Omicrón, por lo que para el presidente de los hotelero "en 2023 volveremos al crecimiento en número de reservas y la cifra total de ventas superará sin duda a las del 2019. Ahora mismo todos los indicadores adelantados así nos lo muestran y toda la representación empresarial que se ha trasladado a Fitur lo corroboran en las reuniones de trabajo".

Hosbec ha podido pulsar en FITUR toda las sensaciones de los diferentes componentes de la cadena de valor turística y en todos ellos las percepciones son muy positivas.

En el otro lado de la balanza se sitúan las amenazas que Fede Fuster tiene claras: "la rentabilidad seguirá mermada lastrada por la inflación y el impacto del exorbitado precio de los suministros, muy especialmente los energéticos y los de la cadena alimentaria, componente esencial del producto vacacional" Por ello, "los principales retos serán el control de costes, la correcta dimensión de los recursos humanos, disponiendo además de los trabajadores necesarios y preparados, y la mejora y creación de nuevos productos turísticos cada vez más demandados por los turistas".

En cuanto a productos, en Fitur se ha trabajado sobre la mejora y potenciación del segmento familiar, de los eventos musicales y deportivos, así como del apartado gastronómico. Para el presidente de Hosbec es determinante la especialización y diversificación de atractivos para seguir compitiendo en un mercado turístico.

El mercado norteamericano es muy activo con un dólar muy favorable para el cambio en zona euro, y que se está moviendo ya con fuerza en estos momentos en nuestro territorio

En la casilla de oportunidades, los operadores desplazados a Fitur han contrastado y destacado el potencial y movimiento del mercado norteamericano. Fuster ha comprobado como es "un mercado muy activo con un dólar muy favorable para el cambio en zona euro, y que se está moviendo con fuerza en estos momentos tanto en el segmento urbano como en el vacacional". Esta línea de trabajo encaja en las opciones que tienen tanto los aeropuertos de Valencia como Alicante para poder poner en marcha conexiones directas con Estados Unidos.

La sostenibilidad no ha estado exenta de múltiples referencias en este Fitur de la completa normalidad y éxito de asistencia y participación. Fuster ha referido en su resumen "la gran fortaleza de la planta hotelera en materia medioambiental que se ha convertido en una exigencia social y empresarial. No hay vuelta atrás. Quién no se comprometa por un turismo responsable, tanto empresas, destinos como consumidores, no tienen futuro".

Y por último en la sostenibilidad también se encaja el riesgo de las 'tasas turísticas' que pueden comprometer esta recuperación "porque se venden con criterios de sostenibilidad cuando en realidad no son más que impuestos que graban dos, tres y cuatro veces la misma actividad sin ningún sentido ni objetivo".