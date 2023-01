Mazón: “El PP devolverá a Alicante la coordinación de las Urgencias tras el desmantelamiento de Puig”

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha denunciado este lunes “el desmantelamiento sanitario que sufrirá la provincia de Alicante a manos del gobierno de Puig a partir del miércoles, cuando se desconecte la coordinación de las urgencias sanitarias”, una situación que, ha dicho, “degrada profundamente la asistencia sanitara a los ciudadanos”.

La coordinación de las Urgencias pasará a depender a partir de ese momento de Valencia. Mazón se ha comprometido a que, a partir de mayo, “desde el gobierno de la Generalitat Valenciana el PP devolverá estos recursos no sólo a Alicante, sino también a Castellón, donde han sido desmantelados”.

Carlos Mazón ha hecho estas declaraciones durante la concentración que han llevado a cabo esta mañana en la puerta del Hospital General de Alicante alcaldes, concejales y portavoces de toda la provincia ante el desmantelamiento del Centro de Información y

Coordinación de Urgencias (CICU). También ha acudido diputados nacionales y autonómico, así como el portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, quien ha leído un manifiesto contra el traslado del CICU. A la protesta se han sumado también trabajadores de las urgencias sanitarias para mostrar su rechazo a esta medida.

“Estamos esta mañana aquí en contra, ya no de un recorte, sino un desmantelamiento sanitario que no tiene razón de ser, porque Valencia ya tiene su propio centro de coordinación de urgencias y no necesita más”, ha señalado Carlos Mazón.

El presidente del PP en la Comunitat Valenciana ha advertido de que con el traslado del CICU a Valencia “se produce el desmantelamiento de la vertebración, el peor trato por ser de Valencia o de Alicante, en una decisión no explicada, no consultada, no trabajada y caprichosa, que degrada profundamente la asistencia sanitaria a los ciudadanos en la provincia”.

Tras agradecer la labor de reivindicación de los trabajadores de urgencias, Mazón ha lamentado que “toda esa experiencia acumulada de conocer el terreno, de poder llegar a tiempo a aliviar una urgencia lo vamos a perder en Alicante porque Puig así lo ha decidido, sin consulta ni explicación”.

Además de devolver el centro de coordinación de urgencias tanto a Alicante como a Castellón, Carlos Mazón se ha comprometido a “reforzar y comarcalizar este servicio para hacer una atención directa en el terreno”.

“Decimos no al desmantelamiento de la coordinación de las urgencias en la provincia de Alicante, a la merma de capacidad de reacción, no a la falta de atención urgente y también decimos basta a las ambulancias SAMU sin médico, que campan a sus anchas por las tres provincias de la Comunidad”.

Durante la protesta han intervenido dos trabajadores de los servicios de urgencias. Jorge Esteller representante además del Sindicato Médico, quien han advertido de la merma en la calidad de la asistencia y en el aumento de los tiempos de respuesta a las emergencias que se va a producir con el traslado a Valencia del CICU. Por su parte, Benjamín Lara ha señalado que “el CICU ha salvado vidas a muchos alicantinos en situaciones críticas y, que me perdone el cielo, pero me parece que eso va a desaparecer. No sé si tendremos que volver a llevar a los enfermos críticos en nuestros coches al hospital”.