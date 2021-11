Colectivos por la sostenibilidad exigen un carril bici litoral que permita la conexión entre Urbanova y Campello, sin riesgo para los usuarios

Este será el séptimo evento reivindicativo (la séptima Bicifestación) desde 2015, que ambos colectivos organizan para concienciar a políticos y población de la importancia de esta infraestructura. En el 2017 inauguraron el carril bici hasta la EUIPO. En 2018 el carril bici desde la desaladora hasta urbanova.Para Alacant en Bici y la Plataforma por la Movilidad Sostenible L'Alacantí, no tiene explicación ni excusa, que todavía no esté ejecutado el tramo de la EUIPO a la desaladora cuando podía estar resuelto desde el año 2016. según han explicado Iñaki Malluguiza y Pedro García, en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, en diciembre de 2018 se inauguró el túnel de la Serra Grossa, lo que permitió liberar la vías de FGV que discurren por la cantera. En esa inauguración, el Presidente Ximo Puig anunció que en el 2020 estarían finalizadas las obras de la Vía Verde la Cantera, pero no ha sido así. Alacant en Bici y la Plataforma por la Movilidad Sostenible L'Alacantí denuncian el ninguneo y desprecio de la administraciones que tienen competencia en una infraestructura que sería de gran utilidad para los ciudadanos concienciados en la sostenibilidad. Manifestación por un carril bici | Onda Cero Alicante