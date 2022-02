Alicante retira cada año casi 4 mil toneladas de vertidos ilegales de escombreras y solares

Según han explicado en Más de uno Alicante, Isabel Lujan, responsable de comunicación y educación ambiental, y Francisco Zapata, coordinador de servicios, UTE Alicante lucha diariamente contra los vertidos ilegales que se realizan en la vía pública. En muchos casos, estos residuos no son depositados por los ciudadanos, si no que una gran mayoría suelen ser producidos por empresas privadas que no realizan la gestión correspondiente de sus materias y se dedican a las reformas, a la mecánica, a la construcción o a la jardinería. "Lo que más solemos encontrar son restos de demolición, escombros, voluminosos, enseres, piezas de coche o incluso ruedas, que son residuos peligrosos". La gestión ambiental es una necesidad y una estrategia imprescindible para conseguir la sostenibilidad de las ciudades. El objetivo principal es reducir el impacto de la actividad humana en la naturaleza, respetar y favorecer la biodiversidad, implementar el factor ambiental y mejorar la legislación y conciencia social.