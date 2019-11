Ortega Smith, tras ser increpado por una víctima de violencia de género: "Me inquiría como si yo fuese responsable"

"Puedo hablar con toda la tranquilidad del mundo con una persona que me respeta, pero una mujer que te empieza a encarar a gritos en medio de un acto cuando este aún no ha terminado. Comprenda que yo lo único que he hecho ha sido decirle que por favor, me daba muchísima pena este caso y me parecía una tragedia, pero me estaba inquiriendo como si yo fuera responsable o justificase su violencia", ha dicho.

Tras un discurso en el que ha sido muy duro con la ley de violencia de género, Ortega Smith ha sido increpado por una mujer en silla de ruedas víctima, que le ha pedido que respetase a las mujeres muertas y no hiciese política con este asunto.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por su parte ha abroncado al secretario general de Vox por seguir negando la violencia de género.

