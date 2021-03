¿Toni Cantó puede presentarse a las elecciones de Madrid sin residir en la Comunidad?

El exdiputado de Ciudadanos y actor, Toni Cantó, anunció el pasado martes que concurriría en las elecciones autonómicas madrileñas con la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, del PP, tras haber dejado su posición en la formación naranja. Sin embargo, según apunta la Ley electoral de la Comunidad de Madrid, tan solo se reconoce el sufragio pasivo a aquellas personas que estén empadronadas en algún municipio madrileño.

Cantó explica que se empadronó "hace unos días"

Al ser preguntado en Espejo Público por esta cuestión, Cantó ha reconocido que se empadronó "hace unos días" en la Comunidad, cuando decidió dejar la política, con la intención de buscar trabajo como actor. En su intervención no ha aclarado si podrá presentarse o no a las listas del Partido Popular, aunque ha recalcado que "eso no es lo esencial" y que "lo importante es que la Comunidad de Madrid esté bajo un Gobierno del centro derecha".

Sigue figurando en el censo de Valencia

Hasta ahora, el valenciano ejercía de portavoz de la formación naranja en el Parlamento valenciano, puesto que abandonó hace un par de semanas, alegando que su partido no estaba "asumiendo responsabilidades" y asegurando que volvería a trabajar de lo suyo, es decir, del mundo de la actuación. Al igual que en la Comunidad de Madrid, para ser candidato en las Cortes Valencianas, Cantó debía estar empadronado en Valencia.

Sin embargo, Cantó podría seguir figurando en el censo valenciano y sin cambiar su situación de padrón, por lo que no podría concurrir en estas elecciones y ni siquiera votar en ellas. Según informa la Cadena Ser, el actor sigue empadronado en su domicilio valenciano, donde ha estado viviendo en los últimos años durante el desempeño de su labor como portavoz. Cantó figura en el censo de Valencia desde 2014, aunque durante varios años estuvo viviendo en Madrid cuando ejercía su labor como diputado nacional de Ciudadanos por Valencia en el Congreso de los Diputados.

Requisitos para ser candidato en Madrid

Según la Ley Electoral de Madrid, el requisito principal para poder formar parte de una lista electoral en Madrid es ser elector, es decir, estar empadronado en algún municipio de la comunidad madrileña.

A pesar de esto, el artículo 4.2 de esta norma también explica que aquellos que aspiren a ser proclamados candidatos y no figuren incluidos en las listas del Censo Electoral vigente "podrán serlo siempre que con la solicitud acrediten, de modo fehaciente, que reúnen todas las condiciones exigidas", por lo que desde el Partido Popular apuntan a que Cantó si podría concurrir en estas elecciones.

Sin embargo, el artículo 39.3 de la LOREG, la ley nacional, explica que "para cada elección el Censo Electoral vigente será el cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria". Es decir, que el censo electoral de esta convocatoria electoral se cerró el pasado 1 de enero de 2021.

Toni Cantó, partido a partido

No es la primera vez que Toni Cantó abandona un partido en destrucción y se une a otro proyecto político. Tras dejar apartada su carrera artística, se afilió en el año 2006 a Ciudadanos, aunque más tarde decidió centrarse en la política municipal del pueblo en el que residía, Torrelodones, donde se presentó como el candidato número 5 de Vecinos por Torrelodones (VxT) en las elecciones municipales de España de 2007. Sin embargo, el partido logró solo cuatro ediles, por lo que Toni Cantó no consiguió acta de concejal.

Tras este fracaso, el actor cambió por segunda vez de partido, militando en UPyD desde 2008 a 2015. Durante este tiempo, fue elegido en elecciones primarias para encabezar la lista por Valencia de cara a las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, obteniendo el escaño que lo llevó al Congreso. En 2015 abandonó su candidatura a las elecciones valencianas por desavenencias con la cúpula del partido y, tras la derrota de la candidatura de Irene Lozano en el Congreso Extraordinario de UPyD de ese mismo año, anunció su baja en el partido.

Sin embargo, poco después se anunció su participación en las primarias de Ciudadanos como independiente, donde fue elegido número 2 por Valencia en las elecciones generales de España de 2015. En la formación naranja fue diputado nacional y, más tarde, coordinador autonómico en la Comunidad Valenciana y portavoz en las Cortes Valencianas, hasta que presentó su dimisión el pasado 15 de marzo.

Ahora, tras el anuncio de su apoyo a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, falta por saber el papel que desempeñará el actor en estas elecciones, si es que finalmente concurre, aunque ha asegurado que concretarán durante los próximos días la forma de ayudar al Partido Popular.