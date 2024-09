Los patinetes de alquiler desaparecerán de las calles de Madrid

Madrid dice adiós a los patinetes municipales. El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado el procedimiento de revocación de las autorizaciones concedidas a las tres empresas de alquiler de patinetes eléctricos compartidos (Lime, Dott y Tier Mobility) porque consideran que incumplen con las condiciones establecidas en las bases de autorización. Esta actuación implicará que los patinetes de alquiler desaparezcan de la ciudad a partir del mes octubre. Una vez iniciado el proceso de revocación de autorización, las empresas tienen 20 días naturales para presentar las alegaciones oportunas.

Durante estos meses, concretamente desde mayo de 2023, cuando el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha un nuevo modelo de alquiler de patinetes eléctricos, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha llevado a cabo inspecciones periódicas y se ha detectado que no contaban con sistemas tecnológicos para garantizar que los patinetes no circularan por las aceras o no aparcaran en medio de la calle, convirtiéndose en un obstáculo para los peatones. Además, tampoco se han puesto a disposición todos los patinetes previstos ni se ha dado a conocer a sus usuarios el funcionamiento correcto y la normativa de estos vehículos.

No habrá más autorizaciones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que el Gobierno municipal no se plantea abrir un nuevo concurso del cual salgan empresas que sí cumplen con los requisitos y ha confirmado que no volverá a conceder nuevas autorizaciones para este servicio, ya que se ha comprobado que el mercado no puede atender a las necesidades establecidas por el Ayuntamiento que garanticen la máxima seguridad para los ciudadanos. Es importante tener en cuenta que esta decisión no afecta a los usuarios que circulen con patinetes a título particular.

Desde Cibeles no creen que esta decisión vaya a tener un impacto excesivo en los ciudadanos que usaban este servicio y recuerdan que la movilidad en la ciudad de Madrid queda garantizada con la extensión de Bicimad a los 21 distritos de la capital.