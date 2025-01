Miles de personas se manifiestan en Madrid en favor de la libertad del pueblo palestino

Miles de personas se han manifestado esta tarde en Madrid para exigir el "fin del genocidio" y de la ocupación en Palestina. Convocadas por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), las movilizaciones se han repetido este sábado en Málaga, Barcelona, Córdoba, Granada, Palencia, Palma, Reus, Rota, Sevilla, Soria, Torrevieja y Zaragoza.

Con pancartas que reclamaban una Palestina libre y la ruptura de relaciones con Israel, la manifestación de Madrid ha arrancado en Cibeles y ha transcurrido por la calle de Alcalá y la Gran Vía hasta la Plaza de España, donde han leído un manifiesto.

El documento celebra el alto el fuego alcanzado esta semana y que debe entrar en vigor mañana domingo, pero pide que no se baje la guardia. "El alto el fuego no significa la vuelta a la normalidad ni la llegada de una paz justa para Palestina; la Franja de Gaza está completamente arrasada y más del 10% de la población ha sido asesinada", señala el texto.

En declaraciones a los medios de comunicación, Saida Ghodaieh, presidenta de la asociación Comunidad Hispano Palestina en España, ha asegurado que el alto el fuego es un paso "muy esperado, muy importante y muy necesitado" pero que llega "muy tarde", después de quince meses de guerra y cerca de 46.900 personas muertas en Gaza.

"No es suficiente porque la ocupación no termina, el bloqueo inhumano al que está siendo sometido Gaza no termina y el apartheid no termina en Palestina", ha subrayado. "Seguiremos saliendo a las calles, luchando día tras día, noche tras noche, por que nuestro pueblo tenga derecho a su autodeterminación".

Belarra llama a "redoblar la presión" hacia Israel

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha llamado a "redoblar la presión" hacia Israel, pues considera que, pese al "precario" alto el fuego pactado con Hamás, dicho país "no ha terminado con sus planes de exterminio del pueblo de Palestina".

Belarra ha afirmado que el alto el fuego "se ha conseguido gracias a la presión política" y ha advertido de que la tregua es "precaria" y "posiblemente no definitiva", por lo que cree que "es el momento de pelear más que nunca".

Por su parte, el secretario general del PCE y diputado de IU en el grupo Sumar, Enrique Santiago, ha coincidido en que "tiene que finalizar el exterminio que está cometiendo Israel" y ha exigido "llevar a los responsables de estos graves crímenes internacionales ante los tribunales para exigirles responsabilidades".

Los manifestantes han pedido un embargo de armas completo e inmediato, la ruptura de relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel y que se cumplan las exigencias de la Corte Internacional de Justicia.