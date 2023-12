El joven Iago Negrón vuelve a casa con sus padres tras pasar tres días desaparecido

Iago Negrón, el joven de 19 años desaparecido desde el pasado jueves en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, ha aparecido este domingo y ha vuelto a casa en buen estado de salud. "Está bien. Física y mentalmente. Ha vuelto a casa por su cuenta", ha explicado su padre en una publicación en la cuenta de Instagram del chico.

En la propia publicación explican que Iago "no ha tenido acceso a medios ni a móviles", por lo que "no tenía ni idea de lo que estaba pasando".

El joven desapareció el pasado jueves tras enviar algunos mensajes desde su teléfono móvil, que dejó en casa antes de salir. Desde entonces, hasta su vuelta a casa este domingo, nadie le había visto ni se había puesto en contacto con ningún conocido.

Los mensajes enviados fueron tres vídeos en los que, según explicaba su padre, se le veía muy afectado y diciendo "chicos, me tengo que ir, por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver".

Al ser el día de la desaparición 28 de diciembre algunos pensaron que podría tratarse de algún tipo de inocentada, aunque la teoría que cobró más fuerza fue la de que Iago pudiera estar realizando un reto para redes sociales.

Su familia ha pedido ahora "paz y descanso" tras estos angustiosos días y aseguran que seguirán informando "en cuanto nos repongamos".