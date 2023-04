Un fallo informático en la web del Mad Cool filtra miles de datos personales y permite descargar entradas de otros usuarios

"La estáis liando pardísima con la página para recibir las pulseras. Tenéis un bug que permite ver entradas que no son las tuyas y los datos de otras personas", así comenzaba una de las numerosas quejas de los usuarios que trataban de conseguir las entradas para el Mad Cool.

Ha sido la tónica habitual de este martes 11 de abril cuando los usuarios han accedido a la web del conocido festival madrileño. Un error informático ha propiciado la filtración de datos de miles de personas e incluso el acceso a las entradas de otros usuarios.

Los pasos fueron los habituales. Ticketmaster envió un correo masivo para el acceso a la web, donde se podían ver los datos de otras personas en el formulario de envío de las pulseras del festival. "Creo que podría cambiar las direcciones de toda la gente que me sale y que me manden las pulseras a mí. No voy a intentarlo", aseguraba una usuaria en Twitter.

Desde la organización no se ha emitido ningún comunicado oficial por ahora, aunque se han cerrado los accesos a la página web durante un día.

¿Cuándo es el Mad Cool 2023?

El conocido festival madrileño tiene lugar del día 6 de julio hasta el día 8. El recinto ubicado en Getafe acoge a artistas como Robbie Wiliams, Red Hot Chili Peppers o The Black Keys.