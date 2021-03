El exconsejero Ángel Garrido anuncia que dejará Ciudadanos y la política tras las elecciones en Madrid

El expresidente regional y exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha anunciado este viernes que dejará Ciudadanos tras las elecciones autonómicas del 4 de mayo, y después dejará la política.

Garrido ha avanzado su baja en una carta, después de que el expresidente madrileño Ignacio Aguado decidiera ayer dar un paso atrás y no presentarse como candidato a las elecciones, en las que se postulará el portavoz nacional del partido naranja, Edmundo Bal.

El expresidente regional comienza la carta así: "todo en la vida tiene un principio y un final. "También el trabajo en política. Hoy, tras un largo periodo de actividad en la vida pública de más de 25 años, toca la despedida".

Reconozco mi incapacidad de adaptación a este nuevo escenario

Garrido asegura en su carta que ha sido enormemente feliz en en la política, "he sido una de esas personas afortunadas que disfrutaba de su trabajo, que era un trabajo de servicio público", pero dice que la política ha cambiado. No sé si a peor o a mejor, pero lo ha hecho. Hoy es más sencillo tratar de obtener adhesiones con mensajes emocionales que conseguirlas exhibiendo la mera gestión. Reconozco mi incapacidad de adaptación a este nuevo escenario, lo que no es culpa de la política, sino mía".

Por otro lado, el exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid piensa que hay un escenario de polarización política y que para alguien como él, que siempre ha militado en el espacio del centro, es el peor escenario que se pueda plantear.

Garrido confiesa en la carta que "tenía más que decidido dejar la política una vez se completase esta legislatura. Pero una vez más la vida es eso que pasa mientras hacemos planes. Tras un mínimo periodo de reflexión con mis seres queridos, he decidido que aunque se haya acortado el plazo, éste debe ser el momento de decir adiós. Y así va a ser. Completaré este tramo final de legislatura como diputado de la Asamblea de Madrid, pero anuncio que he solicitado a mi partido no ser incluido en las listas electorales, aunque seguiré apoyándoles con mi trabajo durante toda esta trascendental campaña".

Por último, agradece a Ignacio Aguado su acogida en Ciudadanos Madrid, su cariño y su confianza desde el primer minuto hasta el último y le desea suerte a Edmundo Bal.