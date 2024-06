La desgarradora carta de Begoña Villacís a su hermano Borja: "Me duele la cabeza de tanto llorar"

Hace una semana, Borja Villacís era asesinado en un restaurante del distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. El hermano de Begoña Villacís, la que fuera vicealcaldesa de Madrid, murió tras recibir varios tiros en un suceso en el que están implicadas al menos tres personas.

Un vídeo que se hizo viral y que apareció en redes sociales de los presuntos implicados deshaciéndose de la matrícula del vehículo con el que cometieron el crimen fue clave para la investigación, que terminó con la detención de tres personas: dos hombres que habrían participado junto a la madre de uno de ellos. Posteriormente, para uno se decretaría prisión provisional y para el otro libertad provisional.

La carta de adiós de Begoña Villacís a su hermano

Cuando casi se cumple una semana del asesinato, Begoña Villacís ha roto su silencio y ha escrito una carta de despedida a su hermano en Instagram. "Cada vez que alguien me preguntaba cómo afrontaba alguna adversidad, respondía con tranquilidad que a mí la vida todavía no me había tocado. Hasta el pasado martes, el martes la vida por fin me tocó, me atravesó. Cinco días y sigue siendo igual de irreal", comienza el escrito.

"Cada abrazo espontáneo que recibo por la calle confirma. 'No quiero molestar', empezáis diciéndome. No lo hacéis, reconforta tanto que alguien se pare a transmitirme su pesar y su cariño, conmueve y vence mi incredulidad. Me duele la cabeza de tanto llorar y apretar los dientes", sigue la carta, que también hace referencia a que Villacís no ha querido leer ninguna noticia sobre este asunto.

La exvicealcaldesa de Madrid afirma que Borja "siempre será" su hermano pequeño: "La que le cuidó lo mejor que supo, junto con los mejores padres que uno puede llegar a tener, y a la que siempre quiso compensar con sentidos gestos, grandes abrazos, y cariñosos besos. No era de esos chicos que no sabían expresar. A veces hacía de hermano mayor".

Además, Villacís comenta que siempre sintió su "amor incondicional" y que han preferido no compartir su duelo, además de dar las gracias ante todos los apoyos recibidos: "Tengo mucho que agradecer, miles de mensajes que iré contestando, personas que se conjuran para ayudar a una familia devastada".

"Te abrazo. Mucho ánimo, Dios bendiga a toda la familia y a Borja ya en el cielo", termina el escrito de Begoña Villacís.