Cuenta atrás hacia la construcción del circuito de Formula 1 que hoy tendrá su licencia

"Hoy es un gran día", ha destacado la presidenta regional ante la decisión del ayuntamiento de aprobar la licencia para empezar a construir el circuito de Fórmula 1. Mañana en un acto se colocará la primera piedra y se iniciarán los trabajos. Díaz Ayuso no ha dudado en criticar la actitud de una izquierda que ha calificado de triste y que "no quiere que nada progrese y prospere" en la región. "No soporta la libertad, las inversiones, la alegría, la luz, la apertura. Necesitan todo tenerlo cerrado, oscuro, prohibido, señalado, perseguido, agraviado, dependiente de lo público, para que ellos se perpetúen en el poder".

Ayuso ha recordado que la Fórmula 1 tendrá un impacto de 450 millones de euros en la economía madrileña cada año, 112.000 espectadores de manera presencial, de los que el 35% vienen de otros lugares del mundo, además de conseguir crear 8.200 empleos directos.

Palabras que ha apoyado la vicealcaldesa de la capital. "Madrid está de moda", ha destacado Inma Sanz y este proyecto que saldrá adelante a pesar de las críticas de una izquierda "triste y amargada" ha recalcado y que "no soporta que en estos momentos quiera venir todo el mundo a Madrid a traer sus eventos. Es una ciudad, un sitio en el que hay que estar en el mundo en estos momentos y esa izquierda, triste y amargada no lo soporta. Sin embargo, les parece muy bien que millones de euros de las arcas públicas se destinen a este mismo proyecto en otra región de España".

Declaraciones que ha realizado tras el anuncio de Más Madrid de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el Plan Especial para celebrar la Fórmula 1 en IFEMA y solicitar su suspensión cautelar hasta que haya una sentencia.

Inma Sanz también ha recordado que la Formula 1 creará más de 8.000 puestos de trabajo y atraerá a más de 100.000 personas a la ciudad en los próximos diez años que durará el evento.