El cierre de las casetas de la Feria del Libro en El Retiro se retrasa ante la mejora en las condiciones meteorológicas

La Dirección de El Retiro ha trasladado el retraso a las 21 horas del cierre de las casetas de la Feria del Libro (estaba previsto a las 19 horas) debido a que la situación de calor ha mejorado y que la previsión en estos momentos es de alerta naranja de 21:oo a 00:00 horas.

Mientras esté activada se suspenden las actividades al aire libre y la Feria deberá cerrar a las 21, pero no se producirá la evacuación previa.

Además, desde la dirección de El Retiro han indicado que es recomendable que los usuarios abandonen el parque y no permanezcan detenidos bajo el arbolado.

Un homenaje a Almudena Grandes pone broche a la Feria del Libro

Un homenaje a Almudena Grandes ha puesto el broche final este sábado a la Feria del Libro de Madrid donde muchos de sus lectores han recordado a la escritora leyendo distintos fragmentos de sus obras ante todos los asistentes.

"El paseo de coches del retiro se convierte hoy en el paseo de Almudena Grandes. Desde que me incorporé en la familia de la Feria, he ido escuchando antes y después que Almudena era la Feria de Madrid. Es una fórmula que suena a frase hecha, pero no lo es", ha reconocido la directora de la Feria del Libro, Eva Orúe, ante el público que se encontraba en el 'Stand' 'Espacio de Firmas Madroño' donde se ha realizado el homenaje.