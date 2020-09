Caos en la vuelta al cole en Madrid: las enfermeras denuncian abandono y falta de respuesta de Salud Pública ante positivos Covid

Las enfermeras escolares denuncian en ondacero.es el abandono y desconcierto que viven en colegios e institutos de la Comunidad de Madrid ante los casos positivos de coronavirus . Según el protocolo, hay que informar a Salud Pública para que determine las pautas a seguir, pero aseguran que el organismo no les coge el teléfono, lo que obliga a los propios centros a autogestionarse sobre cuarentenas y confinamientos por precaución .

Las enfermeras escolares de la Comunidad de Madrid denuncian en ondacero.es que se sienten abandonadas por la Dirección General de Salud Pública. Aseguran que no solo no les proveen de los EPI adecuados para hacer frente a la vuelta a las aulas en tiempos de pandemia, sino que descargan sobre ellas la responsabilidad de decidir qué hacer en un centro que ha notificado un positivo por coronavirus.

"Nosotras hemos tenido que organizar los centros educativos desde cero, montar las salas de aislamiento (las que tienen la suerte de tenerla), comprar el material porque la Dirección del Área Territorial se iba a hacer cargo de proporcionar los EPI y no lo ha hecho", explica una enfermera y coordinadora Covid de un instituto de la Comunidad de Madrid.

A todo esto se añaden las complicaciones existentes cuando un alumno tiene síntomas de coronavirus: "El protocolo indica que tienes que llevarle a una sala de aislamiento (si la tienes, porque hay compañeras que usan su propia enfermería o incluso la sala de profesores) y avisar a la familia para que lo lleve a casa y lo aisle. Después, lo notificas a Salud Pública, pero ellos tardan días en contestar para decirte qué tienes que hacer. Son ellos los que deciden si la clase se confina o no, nosotras no tenemos esa autoridad, pero nos vemos obligadas a tener que tomar medidas para proteger al resto de alumnos por precaución".

"Los equipos directivos de los centros tienen miedo porque no saben si pueden confinar un aula"

Desde la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar (Aceese Madrid), uno de los miembros de la Junta Directiva asegura a ondacero.es que la situación es especialmente delicada para los coordinadores Covid que no son enfermeros ni personal sanitario. El protocolo establece que si en el centro escolar hay un enfermero, este será el coordinador Covid, y si no, el cargo lo ocupará alguien del equipo directivo de la escuela, que a veces toma decisiones que "no son de su competencia".

"Muchas veces, los equipos directivos tienen miedo y ante cualquier síntoma, mandan al alumno a casa porque no saben cómo actuar. En el teléfono central no les atiende nadie y a veces, tienen que esperar hasta una semana hasta que los contacten y no saben si pueden o no confinar una clase", explica.

También denuncian que en algunas ocasiones, cuando las propias enfermeras han tenido que decidir el confinamiento de un grupo de alumnos o una clase entera (Grupo de Convivencia Estable, los conocidos como 'grupos burbuja'), se han encontrado con una respuesta negativa por parte de algunas Direcciones de Áreas Territoriales: "Nos recriminaban que por qué habíamos tomado esa decisión cuando era competencia de Salud Pública". En otros casos, aseguran, "nos decían que habíamos tomado la decisión adecuada".

Asimismo, añaden la problemática de los turnos, ya que la mayoría de las enfermeros no tiene jornada completa, sino parcial, lo que los obliga a hacer horas extras fuera de su horario de manera gratuita: "Hay compañeros con turnos de dos horas y media que se tienen que quedar más tiempo porque, además de su trabajo diario, tienen que hacer labores de rastreo y coordinación Covid", asegura la coordinadora del instituto madrileño.

"En algunos casos, incluso nos piden que nos quedemos más horas fuera de nuestro horario para gestionar los casos positivos apelando a nuestra vocación", explican desde Aceese Madrid.

¿Qué opinan las familias?

Las familias lo viven con desconcierto ya que se encuentran con que el coordinador Covid les pide llevar a sus hijos a casa y les dice que desde Salud Pública se pondrán en contacto con ellos para decidir si finalmente les hacen o no PCR y cuántos días han de estar en aislamiento: "Pasan los días y no los llaman, así que te ves obligada a llamarles tú y decirles que a nosotros tampoco nos han llamado. Les genera angustia porque no saben cómo actuar y llaman a los centros de salud, que también están colapsados".

Han sido varias las AMPA que han denunciado esta situación ante la Dirección General de Salud Pública. Es el caso de la Asociación de Madres y Padres del CEIP Fernando el Católico de Chamberí, que publicaba un mensaje en Twitter el pasado día 16 de septiembre: "Dos aulas con dos positivos por Covid. El colegio solo puede recomendar hacer cuarentena porque necesita la orden oficial para clausurar aulas, la cual llevamos esperando desde el domingo".

Por su parte, las AMPA del Distrito de Tetuán, que engloban los CEIP José Ortega y Gasset, Ignacio Zuloaga y Doctor Federico Rubio, han remitido el 23 de septiembre un documento a la Dirección General de Salud Pública de Madrid en el que denuncian que hay varios colegios de su distrito que tienen casos positivos y que aún esperan las recomendaciones del organismo público para proceder.

"En nuestro distrito ya se han detectado casos positivos y se han puesto en cuarentena aulas (...). El CEIP Ignacio Zuloaga (una clase) permanece a la espera de las recomendaciones de Salud Pública, habiendo informado a las familias del positivo confirmado en dicha clase para que las familias decidieran si llevar o no a sus hijos al colegio (...). En esta situación, la mayoría de los equipos directivos se han visto obligados a tomar unilateralmente la decisión de clausurar las aulas, asumiendo una responsabilidad que no les corresponde ya que no disponen de la competencia técnica para hacerlo, y han tenido que llamar una a una a las familias de las clases puestas en cuarentena para comunicárselo", aseguran.

"En Salud Pública nos dicen que están desbordados"

La enfermera coordinadora Covid del instituto madrileño asegura que cuando han pedido explicaciones a Salud Pública de la Comunidad de Madrid les dicen estar desbordados: "No debe haber técnicos suficientes, el protocolo de comunicación no es viable porque se colapsa al ser tantos centros educativos en la Comunidad. Están colapsados".

¿Cómo funciona el protocolo de la Comunidad de Madrid?

Tal y como han indicado desde Aceese Madrid, tanto el protocolo del Ministerio de Sanidad como los de las comunidades autónomas, establecen que los centros escolares tendrán que dar aviso a la Dirección General de Salud Pública de cada región en caso de que exista un positivo. Esta tarea será responsabilidad del coordinador Covid -la enfermera o alguien del equipo directivo-, que sólo deberá informar al organismo para que este decida cómo proceder.

Las enfermeras también achacan que esta falta de autoridad que tienen a la hora de confinar aulas o centros se debe a que no han contado con ellas para elaborar el protocolo de la Comunidad de Madrid, y que, además, a pesar de ostentar el cargo de coordinadoras Covid, no tienen acceso a la base de datos de los alumnos para poder hacer un rastreo de los posibles contactos: "Tenemos que hablar con algún administrativo o secretario del centro para que nos ayuden".

