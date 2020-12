Aguado se emociona al recordar a los fallecidos por Covid-19: "No podemos olvidarnos de la gente que ya no está"

"No podemos olvidarnos de la gente que ya no está", ha indicado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, justo antes de tener que parar su discurso al emocionarse durante la última rueda de prensa del Consejo de Gobierno de 2020, en la que ha estado acompañado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Yo no puedo olvidarme de Isidro, no puedo olvidarme de Ñiñi, que trabajó durante muchos años en el distrito de Chamberí, en el PP, no puedo olvidarme de tantas y tantas personas que ya no están, 70.000 compatriotas que ya no están y por los que tenemos que dar la batalla", ha señalado Aguado.

Un 2021 para aplicar "lo que hemos de aprendido"

Además, ha pedido que el 2020 "no se olvide" y que el 2021 sea el año de la "humildad, la empatía y el trabajo duro". "Hemos aprendido mucho de este 2020. El virus nos ha ganado, el 2021 tiene que ser el año de la empatía con los que lo están pasando mal", ha solicitado Aguado.

Por ello, el vicepresidente madrileño ha instado a que nos "replanteemos las cosas que hemos hecho mal", como país y sociedad, y qué podemos hacer mejor, y en este punto ha animado a apostar por el "reencuentro" en la política y no por la confrontación, intentando hacer país "entre todos" y no "contra nadie".

Asimismo, ha pedido que se valore a la ciencia y el medio ambiente "como se merecen", instando a que los investigadores sean reconocidos ya que en esta pandemia "han dado la vida". "Hay millones que nos miran y nos juzgan porque de nuestras decisiones dependen las vidas de la gente. En 2021 trataré de seguir haciendo lo correcto", ha sentenciado.