Ignacio Aguado quiere que todos los madrileños se puedan hacer un test de antígenos en las farmacias antes de Navidad

El vicepresidente del gobierno madrileño, Ignacio Aguado quiere que antes de Navidad todos los madrileños se puedan hacer un test de antígenos en una farmacia, para ello ha pedido al ministro Illa una reunión del Grupo COVID-19 para que el Gobierno les "autorice".

"Yo lo que le traslado con todo el respeto al gobierno español es que no tenemos tiempo que perder, que los protocolos existen. Francia lo está haciendo y necesitamos manos, necesitamos seguir blindando el descenso de la curva en la Comunidad de Madrid y la mejor forma de hacerlo, además de la concienciación individual, es poder realizar test de forma masiva", ha comentado Aguado en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de la Sexta.

El objetivo de estos test de antígenos en las farmacias madrileñas es "que antes de Navidades todos puedan hacerse uno antes de ver a sus familias. Gratuitos para la población", ha señalado el vicepresidente.

También ha comentado que "el hecho de que baje la curva no significa que puedas levantar la guardia, hay que bajarla lo máximo antes de Navidades y luego mantenernos prudentes, no pensar que hemos vencido al virus, al virus le ganaremos cuando haya una vacuna o un medicamento".

El colegio de enfermería ya ha dicho que "no está por la labor, que para eso ya están las enfermeras" y que las farmacias "si no tienen un laboratorio no es un espacio seguro", y que en todo caso el ministro y ya les prometió que nunca, en las oficinas de farmacia, se realizarían test de antígenos.