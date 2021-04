Madrid arranca una campaña electoral en clave nacional marcada por el cruce de acusaciones entre los partidos

Este domingo ha comenzado oficialmente la campaña electoral para las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo. Las críticas, reproches y acusaciones han marcado los mítines de los candidatos de los partidos, evidenciando que la lucha por Madrid se ha convertido en una batalla nacional.

Gabilondo reclama el voto para "la izquierda dialogante"

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha arrancado la campaña en la sede del partido en Ferraz y ha estado arropado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Gabilondo ha lamentado que Ayuso no parezca tener "más proyecto que la confrontación". Ante esto, ha defendido que él pone el foco en las palabras "Madrid", "gracias" y "diálogo", frente al "Gobierno de Colón" que quiere hacer de Madrid "el negacionismo, el pin parental, la demagogia y la desigualdad".

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid no funciona. Es fallido y solo parece tener un único punto en su programa: arremeter contra el Gobierno de España. Nosotros queremos sumar, no restar. Queremos potenciar, no dividir", ha asegurado el líder del PSOE.

Ayuso ataca a Sánchez en su primer mitin

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado en su primer acto de campaña que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se lo juega todo" y por eso "entra en la campaña madrileña".

Además, ha acusado al candidato socialista Ángel Gabilondo de ser "un telonero" de Sánchez y de decir "las mentiras" que le ordenan desde Moncloa.

Más Madrid arranca la campaña en Vallecas

Más Madrid ha iniciado este domingo la campaña de las elecciones autonómicas del 4 de mayo a golpe de rumba "por la gente valiente, por los cualquiera", a quienes llama a "coger la papeleta de la doctora".

A las 12 horas llegaban al Cerro del Tío Pío, desde Vallecas, en una de las mejores vistas de Madrid, la candidata, Mónica García, arropada por su número 5, María Pastor; su número 2, Pablo Gómez Perpinyà; el líder de Más País, Íñigo Errejón, y la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre.

Iglesias elige Lavapiés para iniciar la campaña

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha dicho que optar por su partido es una "garantía de que se harán políticas de izquierdas", como las impulsadas en el Gobierno de coalición con el PSOE, dando "prioridad" a lo público y, especialmente, a la educación y la sanidad.

En el primer acto de campaña de Unidas Podemos, Iglesias ha defendido que su partido impulsase en el Ejecutivo central medidas como el Ingreso Mínimo Vital y el "escudo social de los ERTE", o revirtiese los "recortes" a la dependencia; y ha señalado que "la erradicación de la pobreza no es un gesto de caridad, sino un acto de justicia".

Monasterio reivindica en Móstoles que Vox "habla claro"

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido el apoyo de la "España que madruga" y de los madrileños que tienen que levantar la persiana de sus comercios todos los días, a los que les ha trasladado que de su "coraje y convicciones" depende la conservación del "legado de nuestros padres y el futuro de nuestros hijos".

Así lo ha asegurado este domingo en Móstoles, municipio que ha elegido para dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral para el próximo 4 de mayo junto al presidente de Vox, Santiago Abascal.

Ciudadanos defiende su gestión en los Ayuntamientos

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha resaltado el papel de los 'naranjas' en los ayuntamientos de la región donde gobierna, 30 de los que en 8 cuentan con la Alcaldía.

"En los ayuntamientos llegamos para limpiar de corrupción, bajar la deuda, no subir impuestos y acortar el plazo de pago a los proveedores", ha lanzado en un acto de campaña en la Plaza Mayor de El Molar donde ha estado acompañado de la alcaldesa de la localidad, Yolanda Sanz (Cs), la presidenta nacional del partido, Inés Arrimadas, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, y otros cargos 'naranjas' en consistorios de la geografía madrileña.