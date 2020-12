Sabores de la Navidad en casa

Vamos a empezar con el aperitivo, y para variar del jamoncito, vamos a pedir cecina, que a mí con un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima y unas almendritas, me parece un manjar. Una marca que me gusta mucho es Cecinas Nieto (www.cecinasnieto.com), que tiene el premio en los ‘Oscar de la Alimentación’ en 2019 como producto español. Es de León, tiene 18 meses de maduración, y han sacado un lote muy ajustado de precio para que todos podamos darnos el capricho, que se llama ‘Lote Cecinamiento’, que no sé si es la mezcla de cecina y nacimiento, o cecina y confinamiento por si llega otro, y está compuesto por un loncheado de Cecina de León IGP El Abuelo Premium, un chorizo de cerdo dulce, una tableta de chocolate con leche y almendras y una botella de vino rosado Prieto Picudo por 25€.

Vamos ahora a llenar nuestra mesa de mariscos llegados del mejor sitio, directos de Galicia, la empresa familiar Coyomar (www.coyomar.es) que servía a restaurantes y tras el confinamiento han creado una página web para servir también a particulares. Directos de las Rías Baixas a casa, por lo que son muy nuestros y además al no pasar por intermediarios, tienen muy buena relación calidad precio: percebes, camarón de la ría, bogavante cigala, centolla gallega que está en plena temporada, berberechos, pulpo y mucho más. De pescados, rodaballo, lubina, virrey, salmonete de roca. Los precios están bastante ajustados para llegar desde allí y además de en su tienda on line, nada como escribirles por whatsapp o llamarles por teléfono para que te digan los precios que a veces varían según esté la mar y lo que consigan.

La parte de carnes, quesos, foie la vamos a solucionar con la tienda on line www.solobuey.com que sabemos que nos puede llenar la despensa. Cordero, cochinillo, chuletones o solomillos de Sierra de Guadarrama, Segovia o Ávila, además de embutidos ibéricos y de cebo, foies, quesos… Y ahora en Navidad nos facilitan doblemente la tarea al mandarlo directos a casa en 24-48 horas y con sus elaborados rellenos y hechos en Villanueva de la Cañada, como sus canelones de pollo de Aldea con boletus y foie, su pavo asado relleno con frutos secos y jamón o la pularda al horno con foie, cebolla caramelizada y ciruelas. Por supuesto si necesitamos asesoramiento, por teléfono nos ayudan para ver recetas, cantidades por comensal, etc.